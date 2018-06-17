|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|
Анкета на “Ас”: Де Хеа да сяда на пейката!17 юни 2018 | 12:22
|Титуляри
|Руи Патрисио
|1
|1
|Давид Де Хеа
|Седрик Соареш
|21
|4
|Начо Фернандес
|Пепе
|3
|3
|Жерард Пике
|Жозе Фонте
|6
|15
|Серхио Рамос
|Рафаел Герейро
|5
|18
|Жорди Алба
|Бернардо Силва
|11
|8
|Коке
|Жоао Моутиньо
|8
|5
|Серхио Бускетс
|Вилиам Карвальо
|14
|21
|Давид Силва
|Бруно Фернандеш
|16
|22
|Иско
|Гонсало Гедес
|17
|6
|Андрес Иниеста
|Кристиано Роналдо
|7
|19
|Диего Коща
|Резерви
|Андре Силва
|9
|17
|Яго Аспас
|Жоао Марио
|10
|10
|Тиаго Алкантара
|Рикардо Куарешма
|20
|11
|Лукас Васкес
|Кристиано Роналдогол
|88'
|86'
|Давид Силваизлиза
|Лукас Васкесвлиза
|Гонсало Гедесизлиза
|80'
|Андре Силвавлиза
|77'
|Диего Кощаизлиза
|Яго Аспасвлиза
|70'
|Андрес Иниестаизлиза
|Тиаго Алкантаравлиза
|Бернардо Силваизлиза
|69'
|Рикардо Куарешмавлиза
|Бруно Фернандешизлиза
|68'
|Жоао Мариовлиза
|58'
|Начо Фернандесгол
|55'
|Диего Кощагол
|Кристиано Роналдогол
|44'
|Бруно Фернандешжълт картон
|28'
|24'
|Диего Кощагол
|17'
|Серхио Бускетсжълт картон
|Кристиано Роналдодузпа
|4'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Иран
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0 (1)
|
3
|2
|Испания
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3:3 (0)
|
1
|3
|Португалия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3:3 (0)
|
1
|4
|Мароко
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1 (-1)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 8436
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отговор
Глупави фенове с кратка памет. Де Хеа е вратар от световна класа и многократно го е доказал, неблагодарни испански мангали такива. Утре ще направи 2 топ спасявания и пак ще е най-великия? Проявете малко разбиране и подкрепа. Бахти повърхностните хора Рейтинг: 14 9