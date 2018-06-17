Анкета на “Ас”: Де Хеа да сяда на пейката!

Изненадващо с 19 865 гласа (49.77%) на първо място е стражът на Атлетик (Билбао) Кепа Арисабалага, а Давид де Хеа е на втора позиция с 15 332 вота (38.41%), докато Хосе Рейна е събрал само 4 720 (11.82%). Де Хеа направи нетипично груба грешка при втория гол на Кристиано Роналдо в равенството 3:3 с Португалия, като “мореплавателите” отправиха само три удара в очертанията на вратата на Испания и стигнаха до три попадения, всичките дело на CR7.

Авторитетният мадридски всекидневник “Ас” проведе анкета сред аудиторията си за това кой трябва да застане на вратата на испанския национален отбор във втория двубой на Световното първенство от Група В срещу Иран на 20 юни от 21:00 часа.