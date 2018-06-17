БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Анкета на “Ас”: Де Хеа да сяда на пейката!

17 юни 2018 | 12:22
Анкета на “Ас”: Де Хеа да сяда на пейката!
Авторитетният мадридски всекидневник “Ас” проведе анкета сред аудиторията си за това кой трябва да застане на вратата на испанския национален отбор във втория двубой на Световното първенство от Група В срещу Иран на 20 юни от 21:00 часа.
Изненадващо с 19 865 гласа (49.77%) на първо място е стражът на Атлетик (Билбао) Кепа Арисабалага, а Давид де Хеа е на втора позиция с 15 332 вота (38.41%), докато Хосе Рейна е събрал само 4 720 (11.82%). Де Хеа направи нетипично груба грешка при втория гол на Кристиано Роналдо в равенството 3:3 с Португалия, като “мореплавателите” отправиха само три удара в очертанията на вратата на Испания и стигнаха до три попадения, всичките дело на CR7.
Мондиал 2018
1 кръг, петък 15 юни
Португалия
3:3краен резулат
Испания
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Джанлука Роки
1
3
6
5
21
20
8
10
14
7
9
1
3
15
18
4
5
10
8
22
11
17
Фернандо Сантош
Фернандо Йеро
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Руи Патрисио Руи Патрисио1 Давид Де Хеа1 Давид Де Хеа
Седрик Соареш Седрик Соареш21 Начо Фернандес4 Начо Фернандес
Пепе Пепе3 Жерард Пике3 Жерард Пике
Жозе Фонте Жозе Фонте6 Серхио Рамос15 Серхио Рамос
Рафаел Герейро Рафаел Герейро5 Жорди Алба18 Жорди Алба
Бернардо Силва Бернардо Силва11 Коке8 Коке
Жоао Моутиньо Жоао Моутиньо8 Серхио Бускетс5 Серхио Бускетс
Вилиам Карвальо Вилиам Карвальо14 Давид Силва21 Давид Силва
Бруно Фернандеш Бруно Фернандеш16 Иско22 Иско
Гонсало Гедес Гонсало Гедес17 Андрес Иниеста6 Андрес Иниеста
Кристиано Роналдо Кристиано Роналдо7 Диего Коща19 Диего Коща
Резерви
Андре Силва Андре Силва9 Яго Аспас17 Яго Аспас
Жоао Марио Жоао Марио10 Тиаго Алкантара10 Тиаго Алкантара
Рикардо Куарешма Рикардо Куарешма20 Лукас Васкес11 Лукас Васкес
Кристиано Роналдогол Кристиано Роналдо  88'
86' Давид Силва  Давид Силваизлиза
Лукас Васкес  Лукас Васкесвлиза
Гонсало Гедесизлиза Гонсало Гедес  80'
Андре Силвавлиза Андре Силва 
77' Диего Коща  Диего Кощаизлиза
Яго Аспас  Яго Аспасвлиза
70' Андрес Иниеста  Андрес Иниестаизлиза
Тиаго Алкантара  Тиаго Алкантаравлиза
Бернардо Силваизлиза Бернардо Силва  69'
Рикардо Куарешмавлиза Рикардо Куарешма 
Бруно Фернандешизлиза Бруно Фернандеш  68'
Жоао Мариовлиза Жоао Марио 
58' Начо Фернандес  Начо Фернандесгол
55' Диего Коща  Диего Кощагол
Кристиано Роналдогол Кристиано Роналдо  44'
Бруно Фернандешжълт картон Бруно Фернандеш  28'
24' Диего Коща  Диего Кощагол
17' Серхио Бускетс  Серхио Бускетсжълт картон
Кристиано Роналдодузпа Кристиано Роналдо  4'
3 Голове 3
4 Ъглови удари 5
15 Центрирания 17
1 Засади 3
3 Точни удари 5
17 Тъчове 21
3 Неточни удари 6
6 Удари от вратата 6
37 Притежание на топката % 63
1 Жълти картони 1
3 Блокирани удари 1
3 Смени 3
2 Контра атаки 0
11 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Иран Иран
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Испания Испания
1
0
1
0
3:3 (0)
1
3 Португалия Португалия
1
0
1
0
3:3 (0)
1
4 Мароко Мароко
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Кристиано Роналдо
4'
 
 
24'
1:1
Диего Коща
2:1
Кристиано Роналдо
44'
 
 
55'
2:2
Диего Коща
 
58'
2:3
Начо Фернандес
3:3
Кристиано Роналдо
88'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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Димитър
(Гост) 1
отговор
17 юни 2018 | 13:58

Глупави фенове с кратка памет. Де Хеа е вратар от световна класа и многократно го е доказал, неблагодарни испански мангали такива. Утре ще направи 2 топ спасявания и пак ще е най-великия? Проявете малко разбиране и подкрепа. Бахти повърхностните хора Рейтинг: 14 9

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