Първият задържан фен на Мондиал 2018 е жена

Първият задържан фен на Световното първенство по футбол в Русия се оказа жена от Перу, и то не за хулиганство по стадионите, а за кражба на чанта, съобщава “Р-Спорт”. “40-годишна перуанка е пристигнала в Русия с приятели за Мондиал 2018 и в момента е в ареста по обвинение за кражба. Тя е във временния център за задържане в “Петровка” 38”, коментира изпълнителният секретар на Комисията за публичен надзор в Москва Иван Мелников. Именно въпросната жена е първият чуждестранен фен, арестуван на Мондиал 2018, но тя не създава проблеми и няма никакви оплаквания.