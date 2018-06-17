Първият задържан фен на Мондиал 2018 е жена

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Първият задържан фен на Мондиал 2018 е жена17 юни 2018 | 11:17 - Обновена
|Титуляри
|Педро Галесе
|1
|1
|Каспер Шмайхел
|Луис Адвинкула
|17
|14
|Хенрик Далсгорд
|Алберто Родригес
|2
|4
|Симон Кяер
|Кристиан Рамос
|15
|6
|Андреас Кристенсен
|Мигел Трауко
|6
|17
|Йенс Стигер Ларсен
|Ренато Тапиа
|13
|7
|Вилиам Квист
|Виктор Йотун
|19
|10
|Кристиан Ериксен
|Андре Карильо
|18
|8
|Томас Дилейни
|Кристиан Куева
|8
|20
|Юсуф Поулсен
|Едисон Флорес
|20
|9
|Николай Йоргенсен
|Джеферсън Фарфан
|10
|23
|Пионе Систо
|Резерви
|Паоло Гереро
|9
|11
|Мартин Брайтвайте
|Педро Акино
|23
|19
|Ласе Шьоне
|Раул Руидиаз
|11
|13
|Матиас Йоргенсен
|90'
|Юсуф Поулсенжълт картон
|Ренато Тапиаизлиза
|87'
|Педро Акиновлиза
|86'
|Томас Дилейнижълт картон
|Джеферсън Фарфанизлиза
|85'
|Раул Руидиазвлиза
|81'
|Андреас Кристенсенизлиза
|Матиас Йоргенсенвлиза
|67'
|Пионе Систоизлиза
|Мартин Брайтвайтевлиза
|Едисон Флоресизлиза
|62'
|Паоло Гереровлиза
|59'
|Юсуф Поулсенгол
|Ренато Тапиажълт картон
|38'
|35'
|Вилиам Квистизлиза
|Ласе Шьоневлиза
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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