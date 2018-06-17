БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Първият задържан фен на Мондиал 2018 е жена

17 юни 2018 | 11:17 - Обновена
Първият задържан фен на Мондиал 2018 е жена
Първият задържан фен на Световното първенство по футбол в Русия се оказа жена от Перу, и то не за хулиганство по стадионите, а за кражба на чанта, съобщава “Р-Спорт”. “40-годишна перуанка е пристигнала в Русия с приятели за Мондиал 2018 и в момента е в ареста по обвинение за кражба. Тя е във временния център за задържане в “Петровка” 38”, коментира изпълнителният секретар на Комисията за публичен надзор в Москва Иван Мелников. Именно въпросната жена е първият чуждестранен фен, арестуван на Мондиал 2018, но тя не създава проблеми и няма никакви оплаквания.
Мондиал 2018
1 кръг, събота 16 юни
Перу
0:1краен резулат
Дания
Стадион: Мордовия Арена
Съдия: Бакари Гасама
1
2
19
15
6
18
17
8
23
11
9
1
4
13
14
10
19
17
8
9
20
11
Рикардо Гарека
Оге Харейде
4-2-3-1
4-3-3
Титуляри
Педро Галесе Педро Галесе1 Каспер Шмайхел1 Каспер Шмайхел
Луис Адвинкула Луис Адвинкула17 Хенрик Далсгорд14 Хенрик Далсгорд
Алберто Родригес Алберто Родригес2 Симон Кяер4 Симон Кяер
Кристиан Рамос Кристиан Рамос15 Андреас Кристенсен6 Андреас Кристенсен
Мигел Трауко Мигел Трауко6 Йенс Стигер Ларсен17 Йенс Стигер Ларсен
Ренато Тапиа Ренато Тапиа13 Вилиам Квист7 Вилиам Квист
Виктор Йотун Виктор Йотун19 Кристиан Ериксен10 Кристиан Ериксен
Андре Карильо Андре Карильо18 Томас Дилейни8 Томас Дилейни
Кристиан Куева Кристиан Куева8 Юсуф Поулсен20 Юсуф Поулсен
Едисон Флорес Едисон Флорес20 Николай Йоргенсен9 Николай Йоргенсен
Джеферсън Фарфан Джеферсън Фарфан10 Пионе Систо23 Пионе Систо
Резерви
Паоло Гереро Паоло Гереро9 Мартин Брайтвайте11 Мартин Брайтвайте
Педро Акино Педро Акино23 Ласе Шьоне19 Ласе Шьоне
Раул Руидиаз Раул Руидиаз11 Матиас Йоргенсен13 Матиас Йоргенсен
90' Юсуф Поулсен  Юсуф Поулсенжълт картон
Ренато Тапиаизлиза Ренато Тапиа  87'
Педро Акиновлиза Педро Акино 
86' Томас Дилейни  Томас Дилейнижълт картон
Джеферсън Фарфанизлиза Джеферсън Фарфан  85'
Раул Руидиазвлиза Раул Руидиаз 
81' Андреас Кристенсен  Андреас Кристенсенизлиза
Матиас Йоргенсен  Матиас Йоргенсенвлиза
67' Пионе Систо  Пионе Систоизлиза
Мартин Брайтвайте  Мартин Брайтвайтевлиза
Едисон Флоресизлиза Едисон Флорес  62'
Паоло Гереровлиза Паоло Гереро 
59' Юсуф Поулсен  Юсуф Поулсенгол
Ренато Тапиажълт картон Ренато Тапиа  38'
35' Вилиам Квист  Вилиам Квистизлиза
Ласе Шьоне  Ласе Шьоневлиза
0 Голове 1
3 Ъглови удари 7
25 Центрирания 26
4 Засади 3
6 Точни удари 4
13 Тъчове 16
8 Неточни удари 4
7 Удари от вратата 10
50 Притежание на топката % 50
1 Жълти картони 2
2 Блокирани удари 3
3 Смени 3
7 Контра атаки 3
10 Извършени фалове 18
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Франция Франция
1
1
0
0
2:1 (1)
3
2 Дания Дания
1
1
0
0
1:0 (1)
3
3 Австралия Австралия
1
0
0
1
1:2 (-1)
0
4 Перу Перу
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
59'
0:1
Юсуф Поулсен
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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Дания оцеля срещу Перу и започна с победа на Мондиал 2018

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