Вратарят на Египет отказа наградата за "Играч на мача", но защо?

Вратарят на Египет Мохамед ел Шенави отказа да приеме приза за най-добър играч на мача срещу Уругвай (0:1), съобщи френското издание "Екип". Стражът взел това решението по религиозни съображения, тъй като спонсорът на наградата "Играч на мача" е алкохолна компания. Ел Шенави, който изигра едва четвъртия си двубой с националната фланелка, на два пъти спаси чисти положения на Луис Суарес, изби и мощен удар на Единсон Кавани от границата на пеналта, но минута преди края капитулира след удар с глава на Хосе Мария Хименес.

