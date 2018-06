ФИФА разреши плакатите в подкрепа на жените в Иран

Международната федерация по футбол (ФИФА) разреши плакатите, които призовават на жените в Иран да бъде позволено да посещават футболни мачове.

По време на мача от Мондиал 2018 срещу Мароко иранските фенове издигнаха транспарант с надпис "Да помогнем на иранските жени да ходят на стадиона". По принцип ФИФА не разрешава банери с политическа цел, но според световната централа тази кампания е по-скоро социална.

Iran is criticised for excluding women - https://t.co/Rjz5AN2Q8E More random propoganda from sexist media. Compare this poster with the usual SUN coverage 'Jean Etta 36-24-38 says her favourites are the dishy Brazilians.' Accompanied by the usual P.3 pic. Yadda Yadda @BBCNews