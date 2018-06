Марадона се извини за запалена пура на стадиона

Легендарният аржентинец Диего Марадона се извини за запалената пура по време на мача Аржентина - Исландия вчера (1:1). Пушенето на стадионите по време на световното първенство в Русия е забранено и това е оказано с големи табели, които Марадона явно не е забелязал.

Diego Maradona smoking a cigar in the stands during Argentina vs. Iceland. Rule breaker.



