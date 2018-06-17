БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Чорлука иска четвъртфинал Хърватия - Русия

17 юни 2018 | 09:09 - Обновена
Чорлука иска четвъртфинал Хърватия - Русия
Защитникът на Хърватия Ведран Чорлука си пожела домакина Русия за съперник на четвъртфиналите на световното първенство. Чорлука, който е футболист на руския Локомотив (Москва), остана резерва при победата на хърватите с 2:0 над Нигерия.
"Треньорът реши да не ме пусне в игра, макар че бях готов да вляза. Но решението му е било правилно, щом отборът победи. Надявам се Русия да победи Египет и двата отбора да стигнем до четвъртфиналите, където да се срещнем. В отбора на Русия играят моите приятели Самедов и Миранчук. Победата на руснаците над Саудитска Арабия с 5:0 в първия мач беше впечатляваща", каза Чорлука пред репортери.
Мондиал 2018
1 кръг, събота 16 юни
Хърватия
2:0краен резулат
Нигерия
Стадион: Калининград
Съдия: Сандро Ричи
23
6
2
3
21
10
7
4
8
11
20
23
6
2
5
12
11
4
7
14
13
8
Златко Далич
Гернот Роор
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Даниел Субашич Даниел Субашич23 Франсис Узохо23 Франсис Узохо
Шиме Вршалко Шиме Вршалко2 Абдулахи Шеху12 Абдулахи Шеху
Деян Ловрен Деян Ловрен6 Уилям Троост-Еконг5 Уилям Троост-Еконг
Дамгой Вида Дамгой Вида21 Леон Балогун6 Леон Балогун
Иван Стринич Иван Стринич3 Брайън Идову2 Брайън Идову
Иван Ракитич Иван Ракитич7 Вилфред Ндиди4 Вилфред Ндиди
Лука Модрич Лука Модрич10 Огенекаро Етебо8 Огенекаро Етебо
Анте Ребич Анте Ребич18 Алекс Иуоби18 Алекс Иуоби
Андрей Крамарич Андрей Крамарич9 Джон Оби Микел10 Джон Оби Микел
Иван Перишич Иван Перишич4 Виктор Моузес11 Виктор Моузес
Марио Манджукич Марио Манджукич17 Одион Игало9 Одион Игало
Резерви
Марко Пияца Марко Пияца20 Келечи Ихеаначо14 Келечи Ихеаначо
Матео Ковачич Матео Ковачич8 Ахмед Муса7 Ахмед Муса
Мачело Брожович Мачело Брожович11 Сими13 Сими
Мачело Брожовичжълт картон Мачело Брожович  89'
88' Джон Оби Микел  Джон Оби Микелизлиза
Сими  Симивлиза
Марио Манджукичизлиза Марио Манджукич  86'
Марко Пияцавлиза Марко Пияца 
Анте Ребичизлиза Анте Ребич  78'
Матео Ковачичвлиза Матео Ковачич 
72' Одион Игало  Одион Игалоизлиза
Келечи Ихеаначо  Келечи Ихеаначовлиза
Лука Модричдузпа Лука Модрич  71'
70' Уилям Троост-Еконг  Уилям Троост-Еконгжълт картон
62' Алекс Иуоби  Алекс Иуобиизлиза
Ахмед Муса  Ахмед Мусавлиза
Андрей Крамаричизлиза Андрей Крамарич  60'
Мачело Брожовичвлиза Мачело Брожович 
Огенекаро Етебоавтогол Огенекаро Етебо  32'
Иван Ракитичжълт картон Иван Ракитич  30'
2 Голове 0
6 Ъглови удари 5
30 Центрирания 27
2 Засади 1
3 Точни удари 2
11 Тъчове 16
7 Неточни удари 5
8 Удари от вратата 7
51 Притежание на топката % 49
2 Жълти картони 1
0 Блокирани удари 5
3 Смени 3
3 Контра атаки 1
20 Извършени фалове 16
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
1
1
0
0
2:0 (2)
3
2 Аржентина Аржентина
1
0
1
0
1:1 (0)
1
3 Исландия Исландия
1
0
1
0
1:1 (0)
1
4 Нигерия Нигерия
1
0
0
1
0:2 (-2)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Огенекаро Етебо
32'
 
2:0
Лука Модрич
71'
 

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 389

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Хърватия надигра и победи Нигерия с 2:0
Хърватия поведе след нелеп автогол на нигериеца Етебо
Съставите на Хърватия и Нигерия преди мача в Калининград
Мондиал 2018: Хърватия

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки