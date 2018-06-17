Чорлука иска четвъртфинал Хърватия - Русия

Защитникът на Хърватия Ведран Чорлука си пожела домакина Русия за съперник на четвъртфиналите на световното първенство. Чорлука, който е футболист на руския Локомотив (Москва) , остана резерва при победата на хърватите с 2:0 над Нигерия.

"Треньорът реши да не ме пусне в игра, макар че бях готов да вляза. Но решението му е било правилно, щом отборът победи. Надявам се Русия да победи Египет и двата отбора да стигнем до четвъртфиналите, където да се срещнем. В отбора на Русия играят моите приятели Самедов и Миранчук. Победата на руснаците над Саудитска Арабия с 5:0 в първия мач беше впечатляваща", каза Чорлука пред репортери.