Златко Далич: Аржентина ще играе с още по-голяма мотивация срещу нас

Селекционерът на Хърватия Златко Далич остана доволен от подкрепата на феновете при победата с 2:0 над Нигерия, като в същото време предупреди, че в следващия мач Аржентина ще е много мотивирана срещу неговия тим.

FT: Croatia 2-0 Nigeria



Oghenekaro Etebo (og)

Luka Modric



