Германия - Мексико: Световният шампион ще има труден съперник на старта

Днес в 18:00 часа на "Лужники" в Москва е първият мач на Германия на Мондиал 2018. Още на старта обаче Бундестимът ще има доста тежък съперник в лицето на Мексико. Настоящият световен шампион се надява да започне с победа защитата на титлата си, но ще трябва доста да се потруди, за да изпълни тази задача.Странно или не, но по време на подготовката за Мондиала Германия показа доста колебания. Възпитаниците на Йоаким Льов записаха серия от 5 поредни контроли без успех на сметката си (3 равенства и 2 загуби). Едва в последната си проверка Бундестимът се събуди с успех с 2:1 над Саудитска Арабия, но и в този мач отборът отнесе доста критики за представянето си.Затова ще е доста любопитно как ще изглежда Германия днес в първия си двубой на световните финали. Групата на Бундестима не е никак лека, като в нея са още Швеция и Южна Корея. Затова е много важно играчите на Льов да започнат с победа, с която да си улеснят задачата по продължаването към 1/8-финала.

Мексико е традиционен представител на световни финали, като това е 16-о участие на тима. Северноамериканците представят традиционно добре и в последните си 7 участия задължително излизат от своята група. Селекционерът Хуан Карлос Осорио отново разполага с доста стабилен състав, макар и без някакви големи звезди. Все пак трябва да отличим играчи като Андрес Гуардадо, Гийермо Очоа, Джовани дос Сантос, Карлос Вела и Хавиер Ернандес, които имат достатъчно опит и могат да поведат отбора напред.

