Оби Микел: Да получим два гола от две статични положения е прекалено

Халфът на Нигерия Джон Оби Микел нямаше обяснение за загубата с 0:2 от Хърватия в първия мач на двата тима от група “D” на световното първенство. Той не може да разбере как тимът му допусна два гола от статични положения, въпреки, че е бил подготвен за тази тактика на съперника.“Доста е трудно да обясним какво се случи. Знаехме, че техните статични положения са много силни, и че ще опитат да ни притиснат точно от такива ситуации. Но да получим два гола от две статични положения е прекалено”, заяви Оби Микел.

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