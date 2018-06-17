Оби Микел: Да получим два гола от две статични положения е прекалено

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Оби Микел: Да получим два гола от две статични положения е прекалено17 юни 2018 | 02:37
|Титуляри
|Даниел Субашич
|23
|23
|Франсис Узохо
|Шиме Вршалко
|2
|12
|Абдулахи Шеху
|Деян Ловрен
|6
|5
|Уилям Троост-Еконг
|Дамгой Вида
|21
|6
|Леон Балогун
|Иван Стринич
|3
|2
|Брайън Идову
|Иван Ракитич
|7
|4
|Вилфред Ндиди
|Лука Модрич
|10
|8
|Огенекаро Етебо
|Анте Ребич
|18
|18
|Алекс Иуоби
|Андрей Крамарич
|9
|10
|Джон Оби Микел
|Иван Перишич
|4
|11
|Виктор Моузес
|Марио Манджукич
|17
|9
|Одион Игало
|Резерви
|Марко Пияца
|20
|14
|Келечи Ихеаначо
|Матео Ковачич
|8
|7
|Ахмед Муса
|Мачело Брожович
|11
|13
|Сими
|Мачело Брожовичжълт картон
|89'
|88'
|Джон Оби Микелизлиза
|Симивлиза
|Марио Манджукичизлиза
|86'
|Марко Пияцавлиза
|Анте Ребичизлиза
|78'
|Матео Ковачичвлиза
|72'
|Одион Игалоизлиза
|Келечи Ихеаначовлиза
|Лука Модричдузпа
|71'
|70'
|Уилям Троост-Еконгжълт картон
|62'
|Алекс Иуобиизлиза
|Ахмед Мусавлиза
|Андрей Крамаричизлиза
|60'
|Мачело Брожовичвлиза
|Огенекаро Етебоавтогол
|32'
|Иван Ракитичжълт картон
|30'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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