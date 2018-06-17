Модрич: Тази победа ще ни даде криле

“Не бях нервен при дузпата, а запазих самообладание. Благодаря на Господ, че успях да отбележа. Вярвам, че тази победа ще ни даде криле да продължим пътя си напред, точно както го бяхме планирали. Това е чудесно начало. Нигерия игра добре, но ние играхме по-добре. Доволен съм че отбелязах дузпата. Роналдо? Той също изпълни чудесно своята дузпа на първенството”, заяви Модрич.

Халфът на Хърватия Лука Модрич бе един от основните герои при победата с 2:0 над Нигерия на световното първенство. Той отбеляза втория гол от дузпа и бе определен за Играч на мача.

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