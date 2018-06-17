Далич: Дисциплината бе основният фактор за победата

“Добре се чувствам, естествено. Честитя и на нашите играчи. Дисциплината днес бе основният фактор за победата ни. Но истината е, че трябва да изкажа благодарности на нашите привърженици. Видяхте колко много бяха тук тази вечер. Те преживявят с нас всеки един двубой и без тях сме заникъде”, заяви Далич.

Наставникът на Хърватия Златко Далич похвали своите играчи за показаната дисциплина в мача с Нигерия от световното първенство. “Шахматистите” спечелиха с 2:0 и поведоха в класирането в група “D”=

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