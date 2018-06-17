Гернот Роор: Все още имаме шансове за класиране напред

“Бяхме изключително невнимателни при статичните положения. Ако бяхме удържали нулево равенство на полувремето, нещата можеше да се развият по друг начин. Доволен съм от раздаването на моите играчи, но развоят на мача бе изключително негативен за нас. Все още имаме шансове за класиране напред. За целта трябва задължително да спечелим двубоя с Исландия”, заяви Роор.

Селекционерът на Нигерия Гернот Роор не остана доволен от загубата с 0:2 от Хърватия в първия мач в група “D”. Той все пак не прави големи трагедии от това поражение и смята, че тимът му все още може да продължи напред, ако победи Исландия в следващия си двубой.



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