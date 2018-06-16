Селекционерът на Дания хвали защитата след успеха над Перу

Селекционерът на Дания Оге Харейде остана много доволен от побудата с 1:0 над Перу в първия мач на тима в група “С”. Той похвали защитата на своя тим, който е в серия от 5 поредни мача без допуснат гол.



“Перу игра много силно и направи всичко възможно да изравни. Поздравявам защитата, а и целия отбор за себераздаването. Мисля, че това е пети пореден мач, в който не допускаме гол, а това не е лесно срещу съперник на световно първенство”, заяви Харейде.







1 кръг, събота 16 юни Мондиал 2018 Перу 0:1 краен резулат Дания титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Мордовия Арена

Съдия: Бакари Гасама 1 2 19 15 6 18 17 8 23 11 9 1 4 13 14 10 19 17 8 9 20 11 Рикардо Гарека Оге Харейде 4-2-3-1 4-3-3 Титуляри Педро Галесе 1 1 Каспер Шмайхел Луис Адвинкула 17 14 Хенрик Далсгорд Алберто Родригес 2 4 Симон Кяер Кристиан Рамос 15 6 Андреас Кристенсен Мигел Трауко 6 17 Йенс Стигер Ларсен Ренато Тапиа 13 7 Вилиам Квист Виктор Йотун 19 10 Кристиан Ериксен Андре Карильо 18 8 Томас Дилейни Кристиан Куева 8 20 Юсуф Поулсен Едисон Флорес 20 9 Николай Йоргенсен Джеферсън Фарфан 10 23 Пионе Систо Резерви Паоло Гереро 9 11 Мартин Брайтвайте Педро Акино 23 19 Ласе Шьоне Раул Руидиаз 11 13 Матиас Йоргенсен 90' Юсуф Поулсен жълт картон Ренато Тапиа излиза 87' Педро Акино влиза 86' Томас Дилейни жълт картон Джеферсън Фарфан излиза 85' Раул Руидиаз влиза 81' Андреас Кристенсен излиза Матиас Йоргенсен влиза 67' Пионе Систо излиза Мартин Брайтвайте влиза Едисон Флорес излиза 62' Паоло Гереро влиза 59' Юсуф Поулсен гол Ренато Тапиа жълт картон 38' 35' Вилиам Квист излиза Ласе Шьоне влиза 0 Голове 1 3 Ъглови удари 7 25 Центрирания 26 4 Засади 3 6 Точни удари 4 13 Тъчове 16 8 Неточни удари 4 7 Удари от вратата 10 50 Притежание на топката % 50 1 Жълти картони 2 2 Блокирани удари 3 3 Смени 3 7 Контра атаки 3 10 Извършени фалове 18 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Франция 1 1 0 0 2:1 (1) 3 2 Дания 1 1 0 0 1:0 (1) 3 3 Австралия 1 0 0 1 1:2 (-1) 0 4 Перу 1 0 0 1 0:1 (-1) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 59' 0:1 Юсуф Поулсен