Юмтити обясни защо е играл с ръка

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Юмтити обясни защо е играл с ръка16 юни 2018 | 19:39 - Обновена
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|1
|Матю Райън
|Бенжамен Павар
|2
|19
|Джошуа Рисдън
|Рафаел Варан
|4
|5
|Марк Милиган
|Самюел Юмтити
|5
|20
|Трент Сейнсбъри
|Люка Ернандес
|21
|16
|Азиз Бехич
|Корентен Толисо
|12
|15
|Миле Йединак
|Н'Голо Канте
|13
|13
|Аарън Мууй
|Пол Погба
|6
|7
|Матю Лекие
|Усман Дембеле
|11
|23
|Томас Рогич
|Килиан Мбапе
|10
|10
|Роби Крузе
|Антоан Гризман
|7
|11
|Андрю Набут
|Резерви
|Блес Матюиди
|14
|17
|Даниел Арзани
|Набил Фекир
|18
|22
|Джаксън Ървайн
|Оливие Жиру
|9
|9
|Томи Джурич
|87'
|Азиз Бехичжълт картон
|84'
|Роби Крузеизлиза
|Даниел Арзанивлиза
|Пол Погбагол
|81'
|Корентен Толисоизлиза
|78'
|Блес Матюидивлиза
|Корентен Толисожълт картон
|76'
|72'
|Томас Рогичизлиза
|Джаксън Ървайнвлиза
|Антоан Гризманизлиза
|70'
|Оливие Жирувлиза
|Усман Дембелеизлиза
|Набил Фекирвлиза
|64'
|Андрю Набутизлиза
|Томи Джуричвлиза
|62'
|Миле Йединакдузпа
|Антоан Гризмандузпа
|58'
|57'
|Джошуа Рисдънжълт картон
|13'
|Матю Лекиежълт картон
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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