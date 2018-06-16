БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Меси постави нов рекорд

16 юни 2018 | 18:51 - Обновена
Меси постави нов рекорд
Лионел Меси постави нов рекорд от 1966 г. насам в броя на ударите в един мач. В мача на Мондиал 2018 г. с Исландия (1:1) той стреля 11 пъти към вратата на противника и не вкара. Меси подобри постижението на италианеца Луиджи Рива, който през 1974 г. в мач с Хаити бе постигна 10 удара и също не вкара. Тези данни не включват допълнителното време.
Източник Sportal.bg
 Прочетена 31785

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(Гост) 5
отговор
17 юни 2018 | 09:08

Казва се антирекорд, каталунска медийке! Рейтинг: 1 1

бнб
(Гост) 4
отговор
16 юни 2018 | 22:52

тоя геном е класи под Роналдо Рейтинг: 33 24

До до samba
(Гост) 3
отговор
16 юни 2018 | 21:27

След като е минал през сестра ти. Рейтинг: 12 22

до samba
(Гост) 2
отговор
16 юни 2018 | 19:44

нали го вкарва на майка ти защо да вкарва тука Рейтинг: 15 35

samba
(Гост) 1
отговор
16 юни 2018 | 19:36

той кога е вкарвал за националния Рейтинг: 40 24

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