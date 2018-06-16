Меси постави нов рекорд

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Меси постави нов рекорд16 юни 2018 | 18:51 - Обновена
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Източник Sportal.bg
|Прочетена 31785
(Гост) 5
отговор
Казва се антирекорд, каталунска медийке! Рейтинг: 1 1
(Гост) 4
отговор
тоя геном е класи под Роналдо Рейтинг: 33 24
(Гост) 3
отговор
След като е минал през сестра ти. Рейтинг: 12 22
(Гост) 2
отговор
нали го вкарва на майка ти защо да вкарва тука Рейтинг: 15 35
(Гост) 1
отговор
той кога е вкарвал за националния Рейтинг: 40 24