БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Масчерано: Не започваме добре

16 юни 2018 | 18:33 - Обновена
Полузащитникът на Аржентина Хавиер Масчерано бе разочарован от днешното равенство срещу тима на Исландия. "Гаучосите" завършиха при резултат 1:1 с дебютанта на Световното първенство, като пропуснаха да спечелят ценни точки в битката за първото място в Група D.

"Смятам, че пропуснахме прекалено много положения. Не мисля, че стояхме добре на терена. Противникът много ни затрудни и определено не започваме добре в този турнир. Все пак остават още два мача и не смятам, че равният е толкова фатален. Трябва да запазим спокойствие и да покажем наистина какво можем. Надявам се да вкараме повече от положенията си в следващите двубои", коментира Масчерано.

ВИЖТЕ ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК
Мондиал 2018
1 кръг, събота 16 юни
Аржентина
1:1краен резулат
Исландия
Стадион: Откритие Арена
Съдия: Шимон Марчиняк
23
16
17
3
7
14
19
10
9
18
22
1
6
23
18
2
14
20
10
8
19
9
Хорхе Сампаоли
Хеймир Халгримсон
4-4-1-1
4-4-1-1
Титуляри
Вили Кабайеро Вили Кабайеро23 Хансе Халдорсон1 Хансе Халдорсон
Едуардо Салвио Едуардо Салвио18 Биркир Севарсон2 Биркир Севарсон
Николас Отаменди Николас Отаменди17 Кари Арнасон14 Кари Арнасон
Маркос Рохо Маркос Рохо16 Рагнар Сигурдсон6 Рагнар Сигурдсон
Николас Таляфико Николас Таляфико3 Хьордур Магнусон18 Хьордур Магнусон
Максимилиано Меса Максимилиано Меса13 Йохан Гудмундсон7 Йохан Гудмундсон
Хавиер Маскерано Хавиер Маскерано14 Арон Гунарсон17 Арон Гунарсон
Лукас Билия Лукас Билия5 Емил Халфредсон20 Емил Халфредсон
Анхел ди Мария Анхел ди Мария11 Биркир Бярнасон8 Биркир Бярнасон
Лионел Меси Лионел Меси10 Гилфи Сигурдсон10 Гилфи Сигурдсон
Серхио Агуеро Серхио Агуеро19 Алфред Финбогасон11 Алфред Финбогасон
Резерви
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин9 Ари Скуласон23 Ари Скуласон
Евер Банега Евер Банега7 Рурик Гисласон19 Рурик Гисласон
Кристиан Павон Кристиан Павон22 Бьорн Сигударсон9 Бьорн Сигударсон
89' Алфред Финбогасон  Алфред Финбогасонизлиза
Бьорн Сигударсон  Бьорн Сигударсонвлиза
Максимилиано Месаизлиза Максимилиано Меса  84'
Гонсало Игуаинвлиза Гонсало Игуаин 
76' Арон Гунарсон  Арон Гунарсонизлиза
Ари Скуласон  Ари Скуласонвлиза
Анхел ди Марияизлиза Анхел ди Мария  75'
Кристиан Павонвлиза Кристиан Павон 
63' Йохан Гудмундсон  Йохан Гудмундсонизлиза
Рурик Гисласон  Рурик Гисласонвлиза
Лукас Билияизлиза Лукас Билия  54'
Евер Банегавлиза Евер Банега 
23' Алфред Финбогасон  Алфред Финбогасонгол
Серхио Агуерогол Серхио Агуеро  19'
1 Голове 1
10 Ъглови удари 2
30 Центрирания 9
7 Точни удари 3
14 Тъчове 12
12 Неточни удари 4
5 Удари от вратата 14
72 Притежание на топката % 28
8 Блокирани удари 1
3 Смени 3
10 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
1
1
0
0
2:0 (2)
3
2 Аржентина Аржентина
1
0
1
0
1:1 (0)
1
3 Исландия Исландия
1
0
1
0
1:1 (0)
1
4 Нигерия Нигерия
1
0
0
1
0:2 (-2)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Серхио Агуеро
19'
 
 
23'
1:1
Алфред Финбогасон

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ИЛИЯ ИВАНОВ
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