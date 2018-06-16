Треньорът на Исландия: Моите играчи са герои

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Треньорът на Исландия: Моите играчи са герои16 юни 2018 | 18:20 - Обновена
|Титуляри
|Вили Кабайеро
|23
|1
|Хансе Халдорсон
|Едуардо Салвио
|18
|2
|Биркир Севарсон
|Николас Отаменди
|17
|14
|Кари Арнасон
|Маркос Рохо
|16
|6
|Рагнар Сигурдсон
|Николас Таляфико
|3
|18
|Хьордур Магнусон
|Максимилиано Меса
|13
|7
|Йохан Гудмундсон
|Хавиер Маскерано
|14
|17
|Арон Гунарсон
|Лукас Билия
|5
|20
|Емил Халфредсон
|Анхел ди Мария
|11
|8
|Биркир Бярнасон
|Лионел Меси
|10
|10
|Гилфи Сигурдсон
|Серхио Агуеро
|19
|11
|Алфред Финбогасон
|Резерви
|Гонсало Игуаин
|9
|23
|Ари Скуласон
|Евер Банега
|7
|19
|Рурик Гисласон
|Кристиан Павон
|22
|9
|Бьорн Сигударсон
|89'
|Алфред Финбогасонизлиза
|Бьорн Сигударсонвлиза
|Максимилиано Месаизлиза
|84'
|Гонсало Игуаинвлиза
|76'
|Арон Гунарсонизлиза
|Ари Скуласонвлиза
|Анхел ди Марияизлиза
|75'
|Кристиан Павонвлиза
|63'
|Йохан Гудмундсонизлиза
|Рурик Гисласонвлиза
|Лукас Билияизлиза
|54'
|Евер Банегавлиза
|23'
|Алфред Финбогасонгол
|Серхио Агуерогол
|19'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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