Коста Рика е готова за новото предизвикателство

Коста Рика беше изненадата на миналото световно първенство, след като се класира на четвъртфиналите, но този път очакванията към отбора са различни и селекционерът Оскар Рамирес е наясно с това. Те вече търсят победи, а първият им съперник в група "Е" е Сърбия. "Мисля, че този път ще бъде различно. 2014-а мина отдавна. Да, тя беше най-добрата в историята на нашия футбол, но новата история започва утре с първия ни мач", каза Рамирес.

