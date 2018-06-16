БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Погба: Австралия ни изненада

16 юни 2018 | 15:23 - Обновена
Полузащитникът на Франция Пол Погба поздрави тима на Австралия след днешния двубой между двата тима. “Петлите” победиха трудно своя опонент с 2:1, а второто попадение бе реализирано от халфа на Манчестър Юнайтед.

“Това е Световното първенство. Австралия ни изненада и можем да ги поздравим за добрата игра. Първият мач от турнира беше много важен за нас и успяхме да го спечелим. Те подходиха предпазливо. В крайна сметка успяхме да спечелим”, коментира Погба.
ВИЖТЕ ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК
Мондиал 2018
1 кръг, събота 16 юни
Франция
2:1краен резулат
Австралия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Андрес Куня
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7
9
Дидие Дешан
Берт ван Марвайк
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Матю Райън1 Матю Райън
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Джошуа Рисдън19 Джошуа Рисдън
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Марк Милиган5 Марк Милиган
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Трент Сейнсбъри20 Трент Сейнсбъри
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Азиз Бехич16 Азиз Бехич
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Миле Йединак15 Миле Йединак
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Аарън Мууй13 Аарън Мууй
Пол Погба Пол Погба6 Матю Лекие7 Матю Лекие
Усман Дембеле Усман Дембеле11 Томас Рогич23 Томас Рогич
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Роби Крузе10 Роби Крузе
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Андрю Набут11 Андрю Набут
Резерви
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Даниел Арзани17 Даниел Арзани
Набил Фекир Набил Фекир18 Джаксън Ървайн22 Джаксън Ървайн
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Томи Джурич9 Томи Джурич
87' Азиз Бехич  Азиз Бехичжълт картон
84' Роби Крузе  Роби Крузеизлиза
Даниел Арзани  Даниел Арзанивлиза
Пол Погбагол Пол Погба  80'
Корентен Толисоизлиза Корентен Толисо  78'
Блес Матюидивлиза Блес Матюиди 
Корентен Толисожълт картон Корентен Толисо  76'
72' Томас Рогич  Томас Рогичизлиза
Джаксън Ървайн  Джаксън Ървайнвлиза
Антоан Гризманизлиза Антоан Гризман  70'
Оливие Жирувлиза Оливие Жиру 
Усман Дембелеизлиза Усман Дембеле 
Набил Фекирвлиза Набил Фекир 
64' Андрю Набут  Андрю Набутизлиза
Томи Джурич  Томи Джуричвлиза
62' Миле Йединак  Миле Йединакдузпа
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  58'
57' Джошуа Рисдън  Джошуа Рисдънжълт картон
13' Матю Лекие  Матю Лекиежълт картон
2 Голове 1
5 Ъглови удари 1
16 Центрирания 12
7 Точни удари 1
30 Тъчове 15
2 Неточни удари 2
3 Удари от вратата 6
56 Притежание на топката % 44
1 Жълти картони 3
3 Блокирани удари 1
3 Смени 3
1 Контра атаки 0
16 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Франция Франция
1
1
0
0
2:1 (1)
3
2 Перу Перу
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Дания Дания
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Австралия Австралия
1
0
0
1
1:2 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Антоан Гризман
58'
 
 
62'
1:1
Миле Йединак
2:1
Пол Погба
80'
 

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Източник Sportal.bg
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