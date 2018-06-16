БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Специален гост гледа Франция срещу Австралия

16 юни 2018 | 13:20 - Обновена
Специален гост гледа Франция срещу Австралия
Бившия френски президент Никола Саркози присъства на първия мач на тима на Мондиал 2018 в Русия срещу Австралия. Саркози, който е голям футболен фен, беше президент на Франция от 2007 до 2012 година. Той е в списъка с официалните гости, който беше разпространен от ФИФА, за двубоя от група "С" в Казан. Настоящият президент на страната Еманюел Макрон вече обяви, че ще пътува за Франция, ако "петлите" се класират за полуфиналите.

ВИЖТЕ ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК
Мондиал 2018
1 кръг, събота 16 юни
Франция
0:0почивка
Австралия
Betfair UK Sportsbook
1.47 3.3 12
1 x 2
Стадион: Казан Арена
Съдия: Andres Cunha
1
4
5
12
21
6
13
2
7
11
10
1
20
16
19
15
13
23
5
7
10
11
Дидие Дешан
Берт ван Марвайк
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Матю Райън1 Матю Райън
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Джошуа Рисдън19 Джошуа Рисдън
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Марк Милиган5 Марк Милиган
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Трент Сейнсбъри20 Трент Сейнсбъри
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Азиз Бехич16 Азиз Бехич
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Миле Йединак15 Миле Йединак
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Аарън Мууй13 Аарън Мууй
Пол Погба Пол Погба6 Матю Лекие7 Матю Лекие
Усман Дембеле Усман Дембеле11 Томас Рогич23 Томас Рогич
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Роби Крузе10 Роби Крузе
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Андрю Набут11 Андрю Набут
13' Матю Лекие  Матю Лекиежълт картон
3 Ъглови удари 1
8 Центрирания 5
4 Точни удари 0
13 Тъчове 4
0 Неточни удари 2
2 Удари от вратата 3
52 Притежание на топката % 48
0 Жълти картони 1
6 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Австралия Австралия
1
0
1
0
0:0 (0)
1
2 Франция Франция
1
0
1
0
0:0 (0)
1
3 Перу Перу
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Дания Дания
0
0
0
0
0:0 (0)
0
Компания 1 x 2
1.47 3.3 12
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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На живо Франция - Австралия 0:0

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