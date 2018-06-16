Специален гост гледа Франция срещу Австралия

Бившия френски президент Никола Саркози присъства на първия мач на тима на Мондиал 2018 в Русия срещу Австралия. Саркози, който е голям футболен фен, беше президент на Франция от 2007 до 2012 година. Той е в списъка с официалните гости, който беше разпространен от ФИФА, за двубоя от група "С" в Казан. Настоящият президент на страната Еманюел Макрон вече обяви, че ще пътува за Франция, ако "петлите" се класират за полуфиналите.