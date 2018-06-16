Рекордна посещаемост в Сочи на Португалия - Испания

Стадион "Фищ" беше построен специално за Зимните олимпийски игри през 2014 година, а след това му беше направена реконструкция заради Мондиала. Официално в момента той е с капацитет от 44287 места. Това означава, че снощи на мача Португалия - Испания е имало само 421 свободни места.

Рекордна посещаемост беше регистрирана на стадион "Фищ" в Сочи на двубоя от група "В" между Португалия и Испания, който завърши 3:3. На стадиона присъстваха 43866 зрители.На "Фищ" се проведоха церемониите по откриването и закриването на Зимните олимпийски игри в Сочи, на които имаше около 40 хиляди зрители. Около 39 хиляди пък присъстваха на контролата между Русия и Белгия в края на март миналата година.