Титлата си остава нашата цел, категоричен е CR7

Перфектният Кристиано Роналдо коментира драматичния сблъсък между Португалия Испания от Група “В” на Мондиал 2018, завършил 3:3. Нападателят се отчете с три гола и накара целия свят да признае класата му.“Доволен съм, свършихме добра работа. Всичко това е резултат на дългогодишен труд на всички в тима”, заяви играчът на Реал Мадрид

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“Дължа всичко на моите съотборници, защото те не спират да вярват в мен - продължи Кристиано. - Отборът се раздаде до самия край. Тази вечер можехме и да спечелим, но и равенството не е зле. Ремито е заслужено, защото испанците много повече контролираха топката от нас. Спечелването на трофея си остава нашата цел, но за да се случи това, трябва да започнем да владеем по-често топката и да контролираме играта."