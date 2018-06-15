БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Титлата си остава нашата цел, категоричен е CR7

15 юни 2018 | 23:27 - Обновена
Перфектният Кристиано Роналдо коментира драматичния сблъсък между Португалия и Испания от Група “В” на Мондиал 2018, завършил 3:3. Нападателят се отчете с три гола и накара целия свят да признае класата му.

“Доволен съм, свършихме добра работа. Всичко това е резултат на дългогодишен труд на всички в тима”, заяви играчът на Реал Мадрид.

Португалия - Испания 3:3@@@


“Дължа всичко на моите съотборници, защото те не спират да вярват в мен - продължи Кристиано. - Отборът се раздаде до самия край. Тази вечер можехме и да спечелим, но и равенството не е зле. Ремито е заслужено, защото испанците много повече контролираха топката от нас. Спечелването на трофея си остава нашата цел, но за да се случи това, трябва да започнем да владеем по-често топката и да контролираме играта."
Мондиал 2018
1 кръг, петък 15 юни
Португалия
3:3краен резулат
Испания
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Джанлука Роки
1
3
6
5
21
20
8
10
14
7
9
1
3
15
18
4
5
10
8
22
11
17
Фернандо Сантош
Фернандо Йеро
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Руи Патрисио Руи Патрисио1 Давид Де Хеа1 Давид Де Хеа
Седрик Соареш Седрик Соареш21 Начо Фернандес4 Начо Фернандес
Пепе Пепе3 Жерард Пике3 Жерард Пике
Жозе Фонте Жозе Фонте6 Серхио Рамос15 Серхио Рамос
Рафаел Герейро Рафаел Герейро5 Жорди Алба18 Жорди Алба
Бернардо Силва Бернардо Силва11 Коке8 Коке
Жоао Моутиньо Жоао Моутиньо8 Серхио Бускетс5 Серхио Бускетс
Вилиам Карвальо Вилиам Карвальо14 Давид Силва21 Давид Силва
Бруно Фернандеш Бруно Фернандеш16 Иско22 Иско
Гонсало Гедес Гонсало Гедес17 Андрес Иниеста6 Андрес Иниеста
Кристиано Роналдо Кристиано Роналдо7 Диего Коща19 Диего Коща
Резерви
Андре Силва Андре Силва9 Яго Аспас17 Яго Аспас
Жоао Марио Жоао Марио10 Тиаго Алкантара10 Тиаго Алкантара
Рикардо Куарешма Рикардо Куарешма20 Лукас Васкес11 Лукас Васкес
Кристиано Роналдогол Кристиано Роналдо  88'
86' Давид Силва  Давид Силваизлиза
Лукас Васкес  Лукас Васкесвлиза
Гонсало Гедесизлиза Гонсало Гедес  80'
Андре Силвавлиза Андре Силва 
77' Диего Коща  Диего Кощаизлиза
Яго Аспас  Яго Аспасвлиза
70' Андрес Иниеста  Андрес Иниестаизлиза
Тиаго Алкантара  Тиаго Алкантаравлиза
Бернардо Силваизлиза Бернардо Силва  69'
Рикардо Куарешмавлиза Рикардо Куарешма 
Бруно Фернандешизлиза Бруно Фернандеш  68'
Жоао Мариовлиза Жоао Марио 
58' Начо Фернандес  Начо Фернандесгол
55' Диего Коща  Диего Кощагол
Кристиано Роналдогол Кристиано Роналдо  44'
Бруно Фернандешжълт картон Бруно Фернандеш  28'
24' Диего Коща  Диего Кощагол
17' Серхио Бускетс  Серхио Бускетсжълт картон
Кристиано Роналдодузпа Кристиано Роналдо  4'
3 Голове 3
4 Ъглови удари 5
15 Центрирания 17
1 Засади 3
3 Точни удари 5
17 Тъчове 21
3 Неточни удари 6
6 Удари от вратата 6
37 Притежание на топката % 63
1 Жълти картони 1
3 Блокирани удари 1
3 Смени 3
2 Контра атаки 0
11 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Иран Иран
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Испания Испания
1
0
1
0
3:3 (0)
1
3 Португалия Португалия
1
0
1
0
3:3 (0)
1
4 Мароко Мароко
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Кристиано Роналдо
4'
 
 
24'
1:1
Диего Коща
2:1
Кристиано Роналдо
44'
 
 
55'
2:2
Диего Коща
 
58'
2:3
Начо Фернандес
3:3
Кристиано Роналдо
88'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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16 юни 2018 | 00:03

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