Кристиано с нов феноменален рекорд

Мегазвездата на Португалия Кристиано Роналдо записа пореден рекорд в уникалната си кариера. Капитанът на европейския шампион отбеляза гол в 4-ата минута във вратата на Испания, в дебютния мач от група "В" на Мондиал 2018 година в Русия.Петкратният носител на "Златната топка" вече има голове на четири поредни световни първенства, което го прави лидер в този показател. Кристиано изравни постижението на Пеле - Бразилия (1958-1970), Уве Зелер - Германия (1958-1970) и Мирослав Клозе - Германия (2002-2014), които също имат голове на четири поредни световни първенства.Звездата на Реал Мадрид отбеляза първото си попадение на Мондиал 2006 в Германия при успеха с 2:0 над Иран. Четири години по-късно отбеляза едно попадение при разгрома със 7:0 над Северна Корея, а през 2014 година вкара при успеха с 2:1 над Гана.Голът му във вратата на Давид Де Хеа беше първи за него срещу тим от Европа на световни финали, а също така срещу отбор световен първенец.Малко преди края на първата част грешка на вратаря на Манчестър Юнайтед позволи на седмицата да вкара и втори гол. Така той за първи път отбелзва две попадения в един мач на Световни финали, както и за първи път вкарва два гола на един Мондиал.

8 - Cristiano Ronaldo is the first player in history to score in eight consecutive major tournaments (World Cup, European Championships, Copa America). Legend. #PORESP #POR #WorldCup