Касийяс към испанците: Забавлявайте се, иначе не ни интересувате

Световният шампион с Испания от Мондиал 2010 Икер Касийяс в мотивационно видео призовава своите сънародници от “Ла Фурия Роха” да се наслаждават на играта и да творят история на Световното първенство в Русия. Неговият съотборник в испанския национален тим на световния шампионат в ЮАР Шави Ернандес също участва в клипа, като се присъединява към посланието на вратаря. И двамата няма да играят на това първенство, но Касийяс ще го коментира за мексиканска телевизия.



"Ако не се наслаждавате, не ни интересувате", казва стражът. "Напишете история отново. Чувате ли?", призовава Шави.

