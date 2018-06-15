БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Тите реши за капитанската лента в Бразилия

15 юни 2018 | 18:17 - Обновена
Националният отбор на Бразилия изглежда повече от променен. Заслугата за това е изцяло на наставника Тите, наричан от всички с прозвището “Професора”. Опитният специалист успя да промени доста неща в състава на бразилците, изпъстрен с много звезди и трудни характери. Отборът на Бразилия е все по-обединен в целта си да спечели 6-ата си световна титла.

Интересно е решението на Тите относно капитанската лента в националния отбор. В Бразилия няма ясно изразен лидер и точно поради тази причина лентата ще бъде прехвърляна от ръка на ръка. Във всяка една среща от Мондиала в Русия “Слесао” ще излиза с различен капитан. В предстоящия двубой с Швейцария селекцията на Бразилия ще бъде изведена с капитанската лента от един измежду Марсело и Миранда. Това решение на Тите със сигурност е успяло да сплоти, а също така и мотивира футболистите на "Селесао".
Мондиал 2018
1 кръг, неделя 17 юни
Бразилия
21:00предстои
Швейцария
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Коста Рика Коста Рика
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0:0 (0)
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2 Бразилия Бразилия
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3 Швейцария Швейцария
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0:0 (0)
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4 Сърбия Сърбия
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0:0 (0)
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8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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ИЛИЯ ИВАНОВ
Репортер		 Прочетена 6090

Добави коментар ›› Коментари (2)

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мартин тонев
(Гост) 2
отговор
15 юни 2018 | 19:23

добро измислено Рейтинг: 2 0

Ради
(Гост) 1
отговор
15 юни 2018 | 19:02

Браво.Мисля,че това е добро решение. Рейтинг: 4 0

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