Тите реши за капитанската лента в Бразилия

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|2:257'
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Тите реши за капитанската лента в Бразилия15 юни 2018 | 18:17 - Обновена
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Коста Рика
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0
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0
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0
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0
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0:0 (0)
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0
|2
|Бразилия
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0
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0
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0
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0
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0:0 (0)
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0
|3
|Швейцария
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0
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0
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0
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0
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0:0 (0)
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0
|4
|Сърбия
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0
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0
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0
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0
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0:0 (0)
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0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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ИЛИЯ ИВАНОВРепортер
|Прочетена 6090
(Гост) 2
отговор
добро измислено Рейтинг: 2 0
(Гост) 1
отговор
Браво.Мисля,че това е добро решение. Рейтинг: 4 0