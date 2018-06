ФИФА започна проверка на причините за ниската посещаемост на Уругвай - Египет

ФИФА назначи проверка на причините за ниската посещаемост по време на мача от група А на Мондиал 2018 Уругвай - Египет (1:0). 27 015 зрители присъстваха на стадиона в Екатеринбург, а малко повече от 6000 седалки останаха празни на съоръжението, което е с капацитет 33 061.

Egypt fans here in Ekaterinburg are winning the early passion stakes...great atmosphere ahead of their match with Uruguay despite a 24 hour train journey from Moscow which, incidentally, arrived bang on time. #Russia2018WorldCup #EGYvURU #WorldCup18 #WorldCup pic.twitter.com/ReBoYwviKN