Дешан: Няма риск в нашия отбор

Селекционерът на Франция Дидие Дешан отхвърли въпросите за липсата на опит в отбора и срещата с Австралия в събота ще докаже тяхната подготвеност. Само шестима от всичките 23 играчи имат опит на Мондиал преди срещата от група С утре в Казан. "Няма риск в нашия отбор. Аз избрах тези играчи, защото вярвам, че те имат качества да представят страната на най-добро ниво, заяви Дешан на пресконференция преди мача.

Didier Deschamps is aiming to become only the 3rd player ever to win the #WorldCup as both player and coach.



