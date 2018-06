Защо Роби Уилямс показа среден пръст на камерата?

Милионите зрители на откриването на Световното първенство по футбол в Русия 2018 останаха шокирани и озадачени от неприличния жест на музикалната звезда Роби Уилямс. Докато изпълняваше едно от най-популярните си парчета “Rock DJ” той се обърна директно към камерата и показа безцеремонно среден пръст.

Защо Уилямс го направи, се запитаха всички, станали свидетели на скандалния момент? Отговорът вероятно се крие в редицата обвинения и обиди от страна на английските медии към певеца, задето “продал душата си” на руския президент Владимир Путин, съгласявайки се да участва на откриването на стадион “Лужники”. Всъщност, малко преди да покаже средния пръст, Уилямс промени текста на песента на “… but I did it for free” (“но го направих безплатно”), индикирайки, че медиите не са били изобщо прави да го обвиняват в сребролюбство.