"Контра Мондиал" - ще се съвземе ли Испания срещу Роналдо и ко? (видео)

“Контра Мондиал” е предаването, посветено на всичко най-интересно около Световното първенство по футбол в Русия 2018. В днешното издание фокусът бе върху изненадващото изразителната победа на Русия срещу Саудитска арабия в откриващия мач на шампионата.

Журналистите Александър Димитров, Васил Сумрачки, Никола Кацаров и Даниел Любомиров дискутираха възможността тази победа да изстреля “сборная” към елиминациите, не бе подминат и големия скандал в Испания с уволнението на Юлен Лопетеги.

OFFICIAL | Fernando Hierro to assume role as Spain Head Coach for the 2018 Russia World Cup https://t.co/r2vHeLAKxS pic.twitter.com/2TZjVfFypQ

Накрая дискусията се завъртя около решението на Антоан Гризман да остане в Атлетико (Мадрид). Правилно за кариерата на френския нападател ли е то и дали поведението му през последните два трансферни прозореца заслужава уважение или напротив - обвинение в прекалено его?

OFFICIAL: Antoine Griezmann confirms he will stay at Atletico Madrid and will reject Barcelona! pic.twitter.com/Qo4qURvBoz