Това е авангардът на Испания срещу Португалия

Испанският национален отбор е разтърсван от огромни скандали преди първия си мач на Световното първенство по футбол 2018 в Русия. Чисто носият селекционер Фернандо Йеро трябва да направи първото си важно решение на Мондиала - да избере титулярна единайсеторка за предстоящия изключително важен сблъсък с еврошампиона Португалия в Група В.

AS: In Hierro's notebook from a pic taken you can see Koke starting, ahead of Thiago, and Iniesta accompanied by Busquets in the centre of the pitch. Up front: Isco and Silva on the wings and Diego Costa as CF, meaning Aspas and Rodrigo miss out vs Portugal. pic.twitter.com/pDznu5t9EO