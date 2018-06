Русия може да доиграе турнира без Дзагоев

"Съдейки по начина, по който той спря да се движи и огромната болка, непозволяваща му повече да тича, травмата може да бъде доста неприятна и има възможност той да не играе повече. Не искам обаче да ви подвеждам, защото обстойните изследвания ще бъдат извършени утре (б.пр.- днес). Ще изслушаме какво имат да кажат медицинските лица и ще обявим подробностите. Не ми се иска да губя такъв футболист още в началото на турнира. Играчи с качествата на Дзагоев са рядкост не само в нашия отбор, но и в другите", заяви Черчесов.

We hope it is not too serious, Alan Dzagoev #RUSKSA #WorldCup pic.twitter.com/BCPusUksbH