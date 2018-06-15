Наказват футболистите на Саудитска Арабия за загубата с 0:5

“Резултатът не е реален. Разочаровани сме от това поражение. Ще има наказания”, каза още Изаат.

Част от футболистите на Саудитска Арабия ще бъдат наказани за играта си при загубата от Русия с 0:5 на старта на световното първенство. По думите на президента на саудитската федерация Адел Изаат играта е била безобразна и не е отговаряла на нивото, показвано от тима в контролите.Сред тези, които ще бъдат наказани, със сигурност попадат вратарят Абдулах Ал Муаиуф, нападателят Мохамед Асири и защитникът Омар Хавсави.