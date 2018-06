Средният пръст на Роби Уилямс бил поздрав за Деле Али

Средният пръст, който британският изпълнител Роби Уилямс размаха направо в камерата по време на церемонията по откриването на световното първенство, е бил поздрав за английския национал Деле Али. Такова шеговито “тълкувание” направи на жеста на певеца колегата на Деле Али в националния отбор Кайл Уокър.

So nice of Robbie to say hello to @dele_official ! pic.twitter.com/R5jWVeR73F