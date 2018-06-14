Игнашевич се нареди сред легенди на световните първенства

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|2:256'
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Игнашевич се нареди сред легенди на световните първенства14 юни 2018 | 21:48 - Обновена
Бранителят на ЦСКА (Москва) се беше отказал от националния отбор, но заради контузиите на Виктор Васин и Георгий Джикия се наложи спешно да бъде призован за шампионата на планетата, на който Русия е домакин.
В 38 лет и 335 дней Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком сборной России/СССР на чемпионатах мира. Прежний рекорд принадлежал легендарному Льву Яшину - 36 лет и 279 дней pic.twitter.com/RF1VdE2xRD— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 юни 2018 г.
|Титуляри
|Игор Акинфеев
|1
|1
|Абдулах Ал Муаиуф
|Марио Фернандес
|2
|6
|Мохамед Ал Бурайк
|Иля Кутепов
|3
|3
|Осама Хавсави
|Сергей Игнашевич
|4
|5
|Омар Хавсави
|Юри Жирков
|18
|13
|Ясир Ал Шахрани
|Юри Газински
|8
|14
|Абдулах Отаиф
|Роман Зобнин
|11
|8
|Яхия Ал Шехри
|Александър Самедов
|19
|17
|Таиси Ал Джасим
|Алан Дзагоев
|9
|7
|Салман Ал Фараж
|Александър Головин
|17
|18
|Салем Ал-Досари
|Фьодор Смолов
|10
|10
|Мохамед Ал Сахлави
|Резерви
|Артьом Дзюба
|22
|19
|Фахад Ал-Мувалад
|Далер Кузяев
|7
|20
|Мохамед Асири
|Денис Черишев
|6
|9
|Хатан Султан Бабхир
|Денис Черишевгол
|90'
|Таиси Ал Джасимжълт картон
|Александър Головингол
|Александър Головинжълт картон
|88'
|85'
|Мохамед Ал Сахлавиизлиза
|Мохамед Асиривлиза
|72'
|Яхия Ал Шехриизлиза
|Хатан Султан Бабхирвлиза
|Артьом Дзюбагол
|71'
|Фьодор Смоловизлиза
|70'
|Артьом Дзюбавлиза
|Александър Самедовизлиза
|64'
|Абдулах Отаифизлиза
|Далер Кузяеввлиза
|Фахад Ал-Муваладвлиза
|Денис Черишевгол
|43'
|Алан Дзагоевизлиза
|24'
|Денис Черишеввлиза
|Юри Газинскигол
|12'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Русия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
3
|2
|Уругвай
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0 (1)
|
3
|3
|Египет
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1 (-1)
|
0
|4
|Саудитска Арабия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:5 (-5)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 16254
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