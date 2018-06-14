Черчесов: Доказахме, че ще сме достоен домакин

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|15.0621:00
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Черчесов: Доказахме, че ще сме достоен домакин14 юни 2018 | 20:38 - Обновена
"Контузията на Алан Дзагоев? Естествено, че имаме план А, В и С. Отделен въпрос е, че не искахме да променяме нещата заради травма на основен играч", каза още наставникът на Сборная.
Russia's Artem Dzyuba celebrates scoring their third goal with coach Stanislav Cherchesov pic.twitter.com/4YsHxAHRDA— LBCISports (@LBCISports) 14 юни 2018 г.
|Титуляри
|Игор Акинфеев
|1
|1
|Абдулах Ал Муаиуф
|Марио Фернандес
|2
|6
|Мохамед Ал Бурайк
|Иля Кутепов
|3
|3
|Осама Хавсави
|Сергей Игнашевич
|4
|5
|Омар Хавсави
|Юри Жирков
|18
|13
|Ясир Ал Шахрани
|Юри Газински
|8
|14
|Абдулах Отаиф
|Роман Зобнин
|11
|8
|Яхия Ал Шехри
|Александър Самедов
|19
|17
|Таиси Ал Джасим
|Алан Дзагоев
|9
|7
|Салман Ал Фараж
|Александър Головин
|17
|18
|Салем Ал-Досари
|Фьодор Смолов
|10
|10
|Мохамед Ал Сахлави
|Резерви
|Артьом Дзюба
|22
|19
|Фахад Ал-Мувалад
|Далер Кузяев
|7
|20
|Мохамед Асири
|Денис Черишев
|6
|9
|Хатан Султан Бабхир
|Денис Черишевгол
|90'
|Таиси Ал Джасимжълт картон
|Александър Головингол
|Александър Головинжълт картон
|88'
|85'
|Мохамед Ал Сахлавиизлиза
|Мохамед Асиривлиза
|72'
|Яхия Ал Шехриизлиза
|Хатан Султан Бабхирвлиза
|Артьом Дзюбагол
|71'
|Фьодор Смоловизлиза
|70'
|Артьом Дзюбавлиза
|Александър Самедовизлиза
|64'
|Абдулах Отаифизлиза
|Далер Кузяеввлиза
|Фахад Ал-Муваладвлиза
|Денис Черишевгол
|43'
|Алан Дзагоевизлиза
|24'
|Денис Черишеввлиза
|Юри Газинскигол
|12'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Русия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
3
|2
|Уругвай
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|3
|Египет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|4
|Саудитска Арабия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:5 (-5)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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