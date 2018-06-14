Халфът Денис Черишев беше избран за играч на мача между домакина Русия и Саудитска Арабия от група "А" на Мондиал 2018. Руснаците спечелиха с разгромното 5:0, а влезлият като резерва Черишев вкара два гола във вратата на съперника.



С двубоя между руснаците и Саудитска Арабия в Москва беше открито световното първенство, което продължава до 15 юли.