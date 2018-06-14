БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Русия - Саудитска Арабия 2:0, гледайте тук!

14 юни 2018 | 18:00 - Обновена
Русия и Саудитска Арабия играят при 1:0 на "Лужники" през първата част в мача на откриването на Мондиал 2018. Пъров Юри Газински вкара с глава в 12-ата минута след асистенция на Александър Головин, а в 43-ата Денис Черишев удвои.
Исканият от Ювентус Александър Головин е титуляр за домакините. 22-годишният халф на ЦСКА (Москва) е една от надеждите на местните фенове за добро представяне на тима. Очаквано Фьодор Смолов е на върха на атаката, а в защита отново е ветеранът Сергей Игнашевич, който след месец ще навърши 39 години. Така той поставя нов рекорд за най-възрастен руски национал на световни финали.
 

В същото време селекционерът на саудитите Хуан Антонио Пици гласува доверие на двама от тримата си футболисти, които играят по испанските терени - Яхия Ал Шехри от Леганес и Салем Ал Давсари от Виляреал.

Феновете на Саудитска Арабия@@@

Двубоят започна с атаки и пред двете врати, като и двата отбора действаха открито. Първата чиста възможност дойде в 11-ата минута, но шутът на Александър Самедов беше избит в корнер.
След последвалото центриране топката беше отбита, но последва ново изсипване на кълбото от страна на Головин и Газински хладнокръвно насочи с глава в далечния ъгъл.
Само три минути след това руснаците бяха на крачка от второ попадение, като при атаката имаше явна засада, но съдиите не я маркираха.

Русия - Саудитска Арабия@@@

Футболистите на Саудитска Арабия застрашиха Игор Акинфеев в 21-ата минута, когато Мохамад Ал Сахлави беше изведен на добра позиция.
Малко след това домакините останаха без Алан Дзагоев, който получи разтежение и беше заменен от Денис Черишев.
След 35-ата минута тимът на Пици опита да натика своя съперник в неговата половина, но с лекота губеше топката и това даваше възможност за опасни контраатаки на "сборная". При една такава в 43-ата Черишев заби втория гол.
Другите два тима от тази Група “А” са Египет и Уругвай, които играят утре.

Съставите:

РУСИЯ: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газински, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов

САУДИТСКА АРАБИЯ: Ал Маюф, Албурайк, Ос. Хавсави, Ал Шахрани, Отаиф, Ал Давсари, Ал Фарадж, Ал Джасам, Ал Шехри, Ал Сахлави
Мондиал 2018
1 кръг, четвъртък 14 юни
Русия
2:044 минута
Саудитска Арабия
Betfair UK Sportsbook
1.02 26 151
1 x 2
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
2
3
18
19
11
8
17
6
10
1
3
5
6
13
18
7
8
14
17
10
Станислав Черчесов
Хуан Антонио Пици
4-2-3-1
4-1-4-1
Титуляри
Игор Акинфеев Игор Акинфеев1 Абдулах Ал Муаиуф1 Абдулах Ал Муаиуф
Марио Фернандес Марио Фернандес2 Мохамед Ал Бурайк6 Мохамед Ал Бурайк
Иля Кутепов Иля Кутепов3 Осама Хавсави3 Осама Хавсави
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич4 Омар Хавсави5 Омар Хавсави
Юри Жирков Юри Жирков18 Ясир Ал Шахрани13 Ясир Ал Шахрани
Юри Газински Юри Газински8 Абдулах Отаиф14 Абдулах Отаиф
Роман Зобнин Роман Зобнин11 Яхия Ал Шехри8 Яхия Ал Шехри
Александър Самедов Александър Самедов19 Таиси Ал Джасим17 Таиси Ал Джасим
Алан Дзагоев Алан Дзагоев9 Салман Ал Фараж7 Салман Ал Фараж
Александър Головин Александър Головин17 Салем Ал-Досари18 Салем Ал-Досари
Фьодор Смолов Фьодор Смолов10 Мохамед Ал Сахлави10 Мохамед Ал Сахлави
Резерви
Денис Черишев Денис Черишев6
Денис Черишевгол Денис Черишев  43'
Алан Дзагоевизлиза Алан Дзагоев  24'
Денис Черишеввлиза Денис Черишев 
Юри Газинскигол Юри Газински  12'
2 Голове 0
3 Ъглови удари 2
7 Центрирания 5
3 Засади 0
2 Точни удари 0
13 Тъчове 15
2 Неточни удари 3
2 Удари от вратата 3
42 Притежание на топката % 58
1 Блокирани удари 1
1 Смени 0
2 Контра атаки 2
6 Извършени фалове 4
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Русия Русия
1
1
0
0
2:0 (2)
3
2 Уругвай Уругвай
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Египет Египет
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
1
0
0
1
0:2 (-2)
0
Компания 1 x 2
1.02 26 151
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Юри Газински
12'
 
2:0
Денис Черишев
43'
 
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
 Прочетена 15781

Добави коментар ›› Коментари (15)

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ggmu
(Гост) 15
отговор
14 юни 2018 | 18:36

russiqqqq Рейтинг: 0 1

......
(Гост) 14
отговор
14 юни 2018 | 18:29

Русия, Русия. Рейтинг: 0 3

......
(Гост) 13
отговор
14 юни 2018 | 18:29

Мачкайте руснаци тези резаци. Рейтинг: 3 3

хах
(Гост) 12
отговор
14 юни 2018 | 18:24

Братя давайте!!! Рейтинг: 4 2

Николай Томов
(Гост) 11
отговор
14 юни 2018 | 18:20

БНТ бъзикатли се никъкака коментар не се разбира и чува ок по добре се чува стадиона Рейтинг: 3 3

кококок
(Гост) 10
отговор
14 юни 2018 | 18:18

Да ви го туря на коментсрс Рейтинг: 0 1

Хаха
(Гост) 9
отговор
14 юни 2018 | 18:15

Деветия коментар има по-голяма история от тая на цшка Рейтинг: 3 1

ggmu
(Гост) 8
отговор
14 юни 2018 | 18:10

Russiqqqqq Рейтинг: 2 3

Jk
(Гост) 7
отговор
14 юни 2018 | 18:02

Сено ЦСКА и Лудогорец играят Рейтинг: 2 2

!
(Гост) 6
отговор
14 юни 2018 | 17:39

Исландия или Русия ще е Шампион Рейтинг: 3 13

вн
(Гост) 5
отговор
14 юни 2018 | 17:36

арабите имат футболисти в испания а ние в полша и турция как да стане? Рейтинг: 7 3

1
(Гост) 4
отговор
14 юни 2018 | 17:27

Как Русия тъпа държава бе боклук долен. Това е най-славната държава. Рейтинг: 11 16

тото
(Гост) 3
отговор
14 юни 2018 | 17:22

и втория коментар Само Цска до гроб !!! Рейтинг: 4 5

!
(Гост) 2
отговор
14 юни 2018 | 17:21

Този мач ще бъде скучен две тъпи държави Рейтинг: 8 11

оро
(Гост) 1
отговор
14 юни 2018 | 17:16

първия коментар Само Цска Рейтинг: 6 12

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