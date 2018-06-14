Русия - Саудитска Арабия 2:0, гледайте тук!

Русия и Саудитска Арабия играят при 1:0 на "Лужники" през първата част в мача на откриването на Мондиал 2018. Пъров Юри Газински вкара с глава в 12-ата минута след асистенция на Александър Головин , а в 43-ата Денис Черишев удвои.





Исканият от Ювентус Александър Головин е титуляр за домакините. 22-годишният халф на ЦСКА (Москва) е една от надеждите на местните фенове за добро представяне на тима. Очаквано Фьодор Смолов е на върха на атаката, а в защита отново е ветеранът Сергей Игнашевич , който след месец ще навърши 39 години. Така той поставя нов рекорд за най-възрастен руски национал на световни финали.

#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76 — Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018

В същото време селекционерът на саудитите Хуан Антонио Пици гласува доверие на двама от тримата си футболисти, които играят по испанските терени - Яхия Ал Шехри от

В същото време селекционерът на саудитите Хуан Антонио Пици гласува доверие на двама от тримата си футболисти, които играят по испанските терени - Яхия Ал Шехри от Леганес и Салем Ал Давсари от Виляреал @@@

Двубоят започна с атаки и пред двете врати, като и двата отбора действаха открито. Първата чиста възможност дойде в 11-ата минута, но шутът на Александър Самедов беше избит в корнер.

След последвалото центриране топката беше отбита, но последва ново изсипване на кълбото от страна на Головин и Газински хладнокръвно насочи с глава в далечния ъгъл.

Само три минути след това руснаците бяха на крачка от второ попадение, като при атаката имаше явна засада, но съдиите не я маркираха.

Футболистите на Саудитска Арабия застрашиха Игор Акинфеев в 21-ата минута, когато Мохамад Ал Сахлави беше изведен на добра позиция.

Малко след това домакините останаха без Алан Дзагоев, който получи разтежение и беше заменен от Денис Черишев.

След 35-ата минута тимът на Пици опита да натика своя съперник в неговата половина, но с лекота губеше топката и това даваше възможност за опасни контраатаки на "сборная". При една такава в 43-ата Черишев заби втория гол.

Другите два тима от тази Група “А” са Египет и Уругвай, които играят утре.