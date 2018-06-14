|Група A
|Русия
|2:044'
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|15.0621:00
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|
Русия - Саудитска Арабия 2:0, гледайте тук!14 юни 2018 | 18:00 - Обновена
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018
|Титуляри
|Игор Акинфеев
|1
|1
|Абдулах Ал Муаиуф
|Марио Фернандес
|2
|6
|Мохамед Ал Бурайк
|Иля Кутепов
|3
|3
|Осама Хавсави
|Сергей Игнашевич
|4
|5
|Омар Хавсави
|Юри Жирков
|18
|13
|Ясир Ал Шахрани
|Юри Газински
|8
|14
|Абдулах Отаиф
|Роман Зобнин
|11
|8
|Яхия Ал Шехри
|Александър Самедов
|19
|17
|Таиси Ал Джасим
|Алан Дзагоев
|9
|7
|Салман Ал Фараж
|Александър Головин
|17
|18
|Салем Ал-Досари
|Фьодор Смолов
|10
|10
|Мохамед Ал Сахлави
|Резерви
|Денис Черишев
|6
|Денис Черишевгол
|43'
|Алан Дзагоевизлиза
|24'
|Денис Черишеввлиза
|Юри Газинскигол
|12'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Русия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2:0 (2)
|
3
|2
|Уругвай
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|3
|Египет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|4
|Саудитска Арабия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:2 (-2)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 15781
(Гост) 15
отговор
russiqqqq Рейтинг: 0 1
(Гост) 14
отговор
Русия, Русия. Рейтинг: 0 3
(Гост) 13
отговор
Мачкайте руснаци тези резаци. Рейтинг: 3 3
(Гост) 12
отговор
Братя давайте!!! Рейтинг: 4 2
(Гост) 11
отговор
БНТ бъзикатли се никъкака коментар не се разбира и чува ок по добре се чува стадиона Рейтинг: 3 3
(Гост) 10
отговор
Да ви го туря на коментсрс Рейтинг: 0 1
(Гост) 9
отговор
Деветия коментар има по-голяма история от тая на цшка Рейтинг: 3 1
(Гост) 8
отговор
Russiqqqqq Рейтинг: 2 3
(Гост) 7
отговор
Сено ЦСКА и Лудогорец играят Рейтинг: 2 2
(Гост) 6
отговор
Исландия или Русия ще е Шампион Рейтинг: 3 13
(Гост) 5
отговор
арабите имат футболисти в испания а ние в полша и турция как да стане? Рейтинг: 7 3
(Гост) 4
отговор
Как Русия тъпа държава бе боклук долен. Това е най-славната държава. Рейтинг: 11 16
(Гост) 3
отговор
и втория коментар Само Цска до гроб !!! Рейтинг: 4 5
(Гост) 2
отговор
Този мач ще бъде скучен две тъпи държави Рейтинг: 8 11
(Гост) 1
отговор
първия коментар Само Цска Рейтинг: 6 12