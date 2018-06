Жером Боатенг: Сега ме интересува само Германия

Жером Боатенг отклони въпросите относно клубния му отбор Байерн Мюнхен, защото започва Световното първенство в Русия. Германският национал Боатенг изцяло е съсредоточен върху изявите си с четирикратните световни шампиони.

"Тук сме с националния тим и съвсем скоро започва нашето участие на Мондиал 2018. Съсредоточен съм само върху шампионата, нищо друго не ме интересува в момента. Не знам какви изказвания са били направени. Ще кажа това само един път: фокусиран съм върху Световното първенство. Останалото не е важно за момента", коментира Боатенг пред медиите.

