Ибрахимович към шведските национали: Просто се забавлявайте

Бившият нападател на шведския национален отбор Златан Ибрахимович заяви, че футболистите "тре конур" трябва просто да се забавляват на световното първенство, защото без него към отбора няма никакви очаквания.

"Мисля, че в Швеция има по-малък натиск, когато не съм там, защото, когато съм там, трябва да спечелим всичко", каза 36-годишният футболист на Лос Анджелис Галакси. "Просто се наслаждавайте, нямате натиск, защото не съм там. Германия е германската машина. Знаете, че те ще се справят добре и винаги правят най-доброто. И винаги казвам, че един добър отбор няма 11 играчи, има 22 фантастични играчи, а с Германия не е като да имаш звезда, мисля, че отборът е звездата и затова са толкова силни", допълни Ибрахимович.

