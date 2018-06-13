БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Смолов: На световното първенство ще покажем какво можем

13 юни 2018 | 19:55
Смолов: На световното първенство ще покажем какво можем
Нападателят на руския национален отбор Фьодор Смолов в навечерието на световното първенство говори за първия съперник на стартовия мач - Саудитска Арабия. Мачът на откриването на Мондиал 2018 г. е утре на стадион "Лужники".
"Гледах няколко приятелски мача на Саудитска Арабия, но не трябва да се правят крайни изводи за тях. Сравнително добре са технически, опитват се да играят агресивно в средата и завършващата фаза, контролират топката. В атаката имат бързи играчи. Те имат аржентинец за треньор.
Направихме страхотна работа в подготовката. Физически, отборът е добре подготвен. Резултатите от контролите не трябва да се разглеждат сериозно. Всеки има свои етапи на подготовка. Убеден съм, че на световното първенство ще покажем на какво сме способни. Имаме три гарантирани мача. На този етап задачата е да напуснем групата. Надявам се, че ще го изпълним. И тогава ще видим", заяви Фьодор Смолов.
Мондиал 2018
1 кръг, четвъртък 14 юни
Русия
5:0краен резулат
Саудитска Арабия
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
2
3
18
11
8
17
6
7
22
1
3
5
6
13
19
18
7
9
17
20
Станислав Черчесов
Хуан Антонио Пици
4-2-3-1
4-1-4-1
Титуляри
Игор Акинфеев Игор Акинфеев1 Абдулах Ал Муаиуф1 Абдулах Ал Муаиуф
Марио Фернандес Марио Фернандес2 Мохамед Ал Бурайк6 Мохамед Ал Бурайк
Иля Кутепов Иля Кутепов3 Осама Хавсави3 Осама Хавсави
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич4 Омар Хавсави5 Омар Хавсави
Юри Жирков Юри Жирков18 Ясир Ал Шахрани13 Ясир Ал Шахрани
Юри Газински Юри Газински8 Абдулах Отаиф14 Абдулах Отаиф
Роман Зобнин Роман Зобнин11 Яхия Ал Шехри8 Яхия Ал Шехри
Александър Самедов Александър Самедов19 Таиси Ал Джасим17 Таиси Ал Джасим
Алан Дзагоев Алан Дзагоев9 Салман Ал Фараж7 Салман Ал Фараж
Александър Головин Александър Головин17 Салем Ал-Досари18 Салем Ал-Досари
Фьодор Смолов Фьодор Смолов10 Мохамед Ал Сахлави10 Мохамед Ал Сахлави
Резерви
Артьом Дзюба Артьом Дзюба22 Фахад Ал-Мувалад19 Фахад Ал-Мувалад
Далер Кузяев Далер Кузяев7 Мохамед Асири20 Мохамед Асири
Денис Черишев Денис Черишев6 Хатан Султан Бабхир9 Хатан Султан Бабхир
Денис Черишевгол Денис Черишев  90' Таиси Ал Джасим  Таиси Ал Джасимжълт картон
Александър Головингол Александър Головин 
Александър Головинжълт картон Александър Головин  88'
85' Мохамед Ал Сахлави  Мохамед Ал Сахлавиизлиза
Мохамед Асири  Мохамед Асиривлиза
72' Яхия Ал Шехри  Яхия Ал Шехриизлиза
Хатан Султан Бабхир  Хатан Султан Бабхирвлиза
Артьом Дзюбагол Артьом Дзюба  71'
Фьодор Смоловизлиза Фьодор Смолов  70'
Артьом Дзюбавлиза Артьом Дзюба 
Александър Самедовизлиза Александър Самедов  64' Абдулах Отаиф  Абдулах Отаифизлиза
Далер Кузяеввлиза Далер Кузяев  Фахад Ал-Мувалад  Фахад Ал-Муваладвлиза
Денис Черишевгол Денис Черишев  43'
Алан Дзагоевизлиза Алан Дзагоев  24'
Денис Черишеввлиза Денис Черишев 
Юри Газинскигол Юри Газински  12'
5 Голове 0
6 Ъглови удари 2
18 Центрирания 8
3 Засади 1
7 Точни удари 0
25 Тъчове 29
5 Неточни удари 4
4 Удари от вратата 6
41 Притежание на топката % 59
1 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 3
2 Контра атаки 2
22 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Русия Русия
1
1
0
0
5:0 (5)
3
2 Уругвай Уругвай
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Египет Египет
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
1
0
0
1
0:5 (-5)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Юри Газински
12'
 
2:0
Денис Черишев
43'
 
3:0
Артьом Дзюба
71'
 
4:0
Александър Головин
90'
 
5:0
Денис Черишев
90'
 
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Hala Madrid
(Гост) 3
отговор
13 юни 2018 | 20:45

Смолов е рядко ялов нападател, лошото за руснаците е, че нямат по-грамотен и качествен от него. Толкова калпав завършващ удар - сигурно арабите и Панама имат по-силни нападатели. Иначе руснаците ще се борят много, очаквам да излязат от групата, макар и трудно, но май са дотам. Рейтинг: 2 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Биг Мийч и Лари Хувър
(Гост)
13 юни 2018 | 21:17

Руснаците ще бъдат избутани максимално напред, защото отпадне ли страната домакин, спада и интересът в нея към Световното. Русия е 145 милиона души, тоест достатъчно голям пазар. Така че руснаците ще бъдат избутани поне до 14 финал. Рейтинг: 0 0

дса
(Гост)
13 юни 2018 | 21:37

Е то по тази логика Китай,Пакистан и Индия не трябва да пропускат световно Рейтинг: 5 0

asd a
(Гост) 2
отговор
13 юни 2018 | 20:36

Убеден съм! Въпросът е,че просто нищо не можете Рейтинг: 4 0

Fan 10
(Гост) 1
отговор
13 юни 2018 | 20:18

Разбира се. Още от групата си оставате в къщи. Рейтинг: 1 1

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