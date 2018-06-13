Смолов: На световното първенство ще покажем какво можем

Нападателят на руския национален отбор Фьодор Смолов в навечерието на световното първенство говори за първия съперник на стартовия мач - Саудитска Арабия. Мачът на откриването на Мондиал 2018 г. е утре на стадион "Лужники".

"Гледах няколко приятелски мача на Саудитска Арабия, но не трябва да се правят крайни изводи за тях. Сравнително добре са технически, опитват се да играят агресивно в средата и завършващата фаза, контролират топката. В атаката имат бързи играчи. Те имат аржентинец за треньор.

Направихме страхотна работа в подготовката. Физически, отборът е добре подготвен. Резултатите от контролите не трябва да се разглеждат сериозно. Всеки има свои етапи на подготовка. Убеден съм, че на световното първенство ще покажем на какво сме способни. Имаме три гарантирани мача. На този етап задачата е да напуснем групата. Надявам се, че ще го изпълним. И тогава ще видим", заяви Фьодор Смолов.