Флорентино ще плати клаузата на Лопетеги

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|15.0621:00
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Флорентино ще плати клаузата на Лопетеги12 юни 2018 | 19:52 - Обновена
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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВредактор - отдел "Футбол"
|Прочетена 12057
(Гост) 7
отговор
Да ама го уволниха вече - няма да се плаща нищо Рейтинг: 0 1
(Гост)
Не е гаранция, може да е само отстранен, но той подписа преди 3 седмици, зависи какво пише в договора, който е подписал. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Като е тръгнал да плаща на институции и без това... :D Рейтинг: 1 0
(Гост) 5
отговор
Добре дошли в най-добрият сайт за секс запознанства ==>> www.Sexydrom.com Рейтинг: 0 0
(Гост)
Добре заварил в на майкати вагината Рейтинг: 8 0
(Гост)
Анна ами да се видим тогава ако искаш или дай номер за връска Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Да вземат Стамен белчев ,той е свободен Рейтинг: 1 0
(Гост) 3
отговор
Само за Джон Тошак не знам, но другите с платени клаузи, бяха пълен провал.. Дано този да не се окаже същия. Рейтинг: 1 4
(Гост)
Тошак печели убедително титлата през 1990г с рекордните и немислими по това време 107 вкарани гола. Анчелоти въобще не е провал, взе 4 трофея първия си сезон, сред тях и ШЛ. Моуриньо средна работа, все пак взе титла с неподобрени рекорди плюс купа и суперкупа, но към него очакванията бяха за повече. Пелегрини беше в преходен период и сглобяваше нов отбор, не взе купи, но остана втори в шампионата с 96 точки, което към този момент като точков актив беше повече от всички дотогавашни титли на Реал. Рейтинг: 10 0
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(Гост) 2
отговор
ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ НЯМА ДА ОСТАВЯТ КРАЛСКО ДЪРЖАВНОТО ОТБОРЧЕ НА ИСПАНИЯ БЕЗ ТРЕНЬОР.ВЕДНАГА ДЪРЖАВАТА СЪС ПЕРЕС ОТРЕАГИРАХА. Рейтинг: 17 20
(Гост)
Като се пишеш Валдано,би трябвало да си фен на Реал.Или си доста збъркано човече, Рейтинг: 15 10
(Гост)
МОЯ РАБОТА Е КАК ЩЕ СЕ ПИША,КАКВО ЩЕ ПИША И НА КОГО ЩЕ СЪМ ФЕН.НАПИСАЛ СЪМ ТОВА КОЕТО МИСЛЯ.САМО ЧЕ Е ТРУДНО ЗА ХОРА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ ДА ГО ПРОУМЕЯТ.СБЪРКАНИЯТ МАЙ СИ ТИ. Рейтинг: 10 17
(Гост)
опасен Рейтинг: 0 0
(Гост)
Мдаа, флорентино от доста време всичко оправя с купуване...ще видим дали ще му го върнат по някакъв начин поне за прецакани отбори-колоси като Ман Юн и Б.Мюнхен...за Атлетико е ясно..супер ми паднаха в очите. А исках да са най-великият отбор.. Рейтинг: 0 1
(Гост) 1
отговор
Бинго за Реал.Идеално познава играчите и е фен на Иско. Рейтинг: 12 6
(Гост)
ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ БАНГО НАКРАЯ Рейтинг: 11 10