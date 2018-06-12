БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Флорентино ще плати клаузата на Лопетеги

12 юни 2018 | 19:52 - Обновена
Флорентино ще плати клаузата на Лопетеги
Ръководството на Реал Мадрид ще активира освобождаващата клауза на Юлен Лопетеги, която е в размер на два милиона евро, твърди Marca. Баският специалист има договор с Кралската испанска футболна федерация до 2020 година.
За пети пъти кралският клуб плаща клауза за свой треньор след Джон Тошак (1989 - 90 млн. песети), Мануел Пелегрини (2009 - 4 млн. евро), Жозе Моуриньо (2010 - 8 млн. евро) и Карло Анчелоти (2013 - 4 млн. евро).
Новият контракт на баския спец с Реал ще е до 2021 година.
Мондиал 2018
1 кръг, петък 15 юни
Португалия
21:00предстои
Испания
Betfair UK Sportsbook
4.2 3.3 2.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Мароко Мароко
0
0
0
0
0:0 (0)
0
2 Иран Иран
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Испания Испания
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Португалия Португалия
0
0
0
0
0:0 (0)
0
Компания 1 x 2
4.2 3.3 2.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 12057

Добави коментар ›› Коментари (7)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
да да
(Гост) 7
отговор
13 юни 2018 | 13:37

Да ама го уволниха вече - няма да се плаща нищо Рейтинг: 0 1

VZ
(Гост)
13 юни 2018 | 16:18

Не е гаранция, може да е само отстранен, но той подписа преди 3 седмици, зависи какво пише в договора, който е подписал. Рейтинг: 0 0

точки, точки
(Гост) 6
отговор
13 юни 2018 | 09:10

Като е тръгнал да плаща на институции и без това... :D Рейтинг: 1 0

Анна
(Гост) 5
отговор
13 юни 2018 | 02:26

Добре дошли в най-добрият сайт за секс запознанства ==>> w­w­w.­S­e­x­yd­r­o­m.­c­o­m Рейтинг: 0 0

Mesi
(Гост)
13 юни 2018 | 05:26

Добре заварил в на майкати вагината Рейтинг: 8 0

Павел
(Гост)
13 юни 2018 | 06:39

Анна ами да се видим тогава ако искаш или дай номер за връска Рейтинг: 0 0

Хуиччо
(Гост) 4
отговор
13 юни 2018 | 01:34

Да вземат Стамен белчев ,той е свободен Рейтинг: 1 0

fff
(Гост) 3
отговор
12 юни 2018 | 22:16

Само за Джон Тошак не знам, но другите с платени клаузи, бяха пълен провал.. Дано този да не се окаже същия. Рейтинг: 1 4

фен на Реал
(Гост)
13 юни 2018 | 07:49

Тошак печели убедително титлата през 1990г с рекордните и немислими по това време 107 вкарани гола. Анчелоти въобще не е провал, взе 4 трофея първия си сезон, сред тях и ШЛ. Моуриньо средна работа, все пак взе титла с неподобрени рекорди плюс купа и суперкупа, но към него очакванията бяха за повече. Пелегрини беше в преходен период и сглобяваше нов отбор, не взе купи, но остана втори в шампионата с 96 точки, което към този момент като точков актив беше повече от всички дотогавашни титли на Реал. Рейтинг: 10 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Валдано
(Гост) 2
отговор
12 юни 2018 | 20:18

ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ НЯМА ДА ОСТАВЯТ КРАЛСКО ДЪРЖАВНОТО ОТБОРЧЕ НА ИСПАНИЯ БЕЗ ТРЕНЬОР.ВЕДНАГА ДЪРЖАВАТА СЪС ПЕРЕС ОТРЕАГИРАХА. Рейтинг: 17 20

bbwa
(Гост)
12 юни 2018 | 20:33

Като се пишеш Валдано,би трябвало да си фен на Реал.Или си доста збъркано човече, Рейтинг: 15 10

Валдано
(Гост)
12 юни 2018 | 21:35

МОЯ РАБОТА Е КАК ЩЕ СЕ ПИША,КАКВО ЩЕ ПИША И НА КОГО ЩЕ СЪМ ФЕН.НАПИСАЛ СЪМ ТОВА КОЕТО МИСЛЯ.САМО ЧЕ Е ТРУДНО ЗА ХОРА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ ДА ГО ПРОУМЕЯТ.СБЪРКАНИЯТ МАЙ СИ ТИ. Рейтинг: 10 17

мхм
(Гост)
13 юни 2018 | 08:22

опасен Рейтинг: 0 0

Justice
(Гост)
13 юни 2018 | 08:40

Мдаа, флорентино от доста време всичко оправя с купуване...ще видим дали ще му го върнат по някакъв начин поне за прецакани отбори-колоси като Ман Юн и Б.Мюнхен...за Атлетико е ясно..супер ми паднаха в очите. А исках да са най-великият отбор.. Рейтинг: 0 1

bbwa
(Гост) 1
отговор
12 юни 2018 | 20:14

Бинго за Реал.Идеално познава играчите и е фен на Иско. Рейтинг: 12 6

Валдано
(Гост)
12 юни 2018 | 20:19

ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ БАНГО НАКРАЯ Рейтинг: 11 10

›› Още по темата

Официално: Реал Мадрид има нов треньор
Дани Карвахал вече тренира наравно с останалите
Лопетеги: Ролята на фаворит не ни оказва влияние
Испания с изстрадан успех над Тунис на руска земя (видео)
Испания е с най-скъпия отбор на Световното, Бускетс струва най-много от Ла Роха
Лопетеги: Не гледаме в миналото
Лопетеги ще разчита на Карвахал
Десетима испанци за пръв път на голям форум
В Испания вече обявиха кандидатите за наследник на Лопетеги
Йеро е бесен на Лопетеги
Официално: Лопетеги е уволнен!
Фабрегас се забавлява на гърба на Лопетеги
Лопетеги се скри от медиите
Как се стигна до назначението на Лопетеги в Мадрид
Легенда на Реал Мадрид е новият селекционер на Испания
Обединителят Рамос: Всички сме едно цяло - вчера, днес и утре!
Новият треньор на Испания: Обстоятелствата са такива, каквито са
Лопетеги: Много съм тъжен
Алегри хвърли "бомба": Отказах на Реал Мадрид!
Льов: Не разбрах защо федерацията изгони Лопетеги
Реал Мадрид представя Лопетеги още днес, ето кога е дебютът на новия треньор
Новият треньор на Реал: Днес е най-щастливият ден в живота ми

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватскаХърватска ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки