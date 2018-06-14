Вижте прогнозите на Sportal.bg за Мондиал 2018

Футболното събитие на годината е световното първенство в Русия, което стартира днес. Журналистите от Sportal.bg
дадоха своята прогноза в навечерието на Мондиал 2018. Вече 12 години ви предлагаме разнообразни статии, в които се стараем да ви поднесем информацията по възможно най-интересния начин. Сега предоставяме на вашето внимание нашите предвиждания за Русия 2018: Въпросите, на които отговориха журналистите от Sportal.bg, пожелали да участват, са следните:
1. Шампион?
2. Изненада?
3. Разочарование?
4. Голмайстор?
5. Играч на турнира?
6. Вратар на турнира?
Таня Касабова:
1. Испания
2. Австралия
3. Бразилия
4. Томас Мюлер (Германия)
5. Андрес Иниеста (Испания)
6. Давид де Хеа (Испания)
Рая Иванова
1. Аржентина
2. Австралия
3. Англия
4. Лионел Меси (Аржентина)
5. Неймар (Бразилия)
6. Мануел Нойер (Германия)
Ивайло Банчев:
1. Германия
2. Египет
3. Русия
4. Лионел Меси (Аржентина)
5. Тони Кроос (Германия)
6. Мануел Нойер (Германия)
Илия Иванов:
1. Бразилия
2. Хърватия
3. Аржентина
4. Неймар (Бразилия)
5. Неймар (Бразилия)
6. Алисон (Бразилия)
Денислав Денчев:
Филип Друмчев:
1. Франция
2. Сенегал
3. Англия
4. Еден Азар (Белгия)
5. Антоан Гризман (Франция)
6. Тибо Куртоа (Белгия)
1. Бразилия
2. Англия
3. Аржентина
4. Кристиано Роналдо (Португалия)
5. Неймар (Бразилия)
6. Давид де Хеа (Испания)Благовест Благоев:
1. Испания
2. Колумбия
3. Португалия
4. Ромелу Лукаку (Белгия)
5. Иско (Испания)
6. Давид де Хеа (Испания)Даниел Любомиров:
1. Германия
2. Египет
3. Англия
4. Антоан Гризман (Франция)
5. Лионел Меси (Аржентина)
6. Мануел Нойер (Германия)Красимир Гълъбов:
1. Франция
2. Дания
3. Аржентина
4. Неймар (Бразилия)
5. Антоан Гризман (Франция)
6. Давид де Хеа (Испания)Радослав Стойков:
1. Бразилия
2. Русия
3. Португалия
4. Тимо Вернер (Германия)
5. Филипе Коутиньо (Бразилия)
6. Даниел Субашич (Хърватия)Мартин Стоичков:
1. Аржентина
2. Уругвай
3. Португалия
4. Лионел Меси (Аржентина)
5. Неймар (Бразилия)
6. Алисон (Бразилия)Александър Димитров:
1. Бразилия
2. Египет
3. Португалия
4. Габриел Жезус (Бразилия)
5. Неймар (Бразилия)
6. Уго Лорис (Франция)Васил Сумрачки:
1. Бразилия
2. Сенегал
3. Португалия
4. Антоан Гризман (Франция)
5. Неймар (Бразилия)
6. Алисон (Бразилия)Александър Сотиров:
1. Испания
2. Сърбия
3. Португалия
4. Лионел Меси (Аржентина)
5. Давид Силва (Испания)
6. Давид де Хеа (Испания)
Калоян Антонов:
1. Испания
2. Колумбия
3. Англия
4. Антоан Гризман (Франция)
5. Иско (Испания)
6. Давид де Хеа (Испания)
Владимир Стоянов:
1. Бразилия
2. Англия
3. Германия
4. Ромелу Лукаку (Белгия)
5. Неймар (Бразилия)
6. Алисон (Бразилия)
Никола Кацаров:
1. Аржентина
2. Хърватия
3. Русия
4. Антоан Гризман (Франция)
5. Лионел Меси (Аржентина)
6. Давид де Хеа (Испания)
(Гост) 6
отговор
1.Аржентина 2.Перу 3.Португалия 4.Меси 5.Меси 6.Алисон Рейтинг: 5 5
(Гост) 4
отговор
1. Франция, 2. Сенегал, 3. Испания, 4. Грийзман, 5. Неймар, 6. Алисон Рейтинг: 3 4
(Гост) 3
отговор
1. Аржентина; 2. Колумбия; 3. Испания; 4. Кейн; 5. Меси; 6. Алисом Рейтинг: 2 6
(Гост) 2
отговор
германия исландия испания гризман гризман де хея Рейтинг: 2 9
(Гост) 1
отговор
Айде на бас по един к ур че е шампион Германия Рейтинг: 10 5
(Гост)
обрязан ли е ? Рейтинг: 17 3