БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Кой ще спечели световната купа? (гледайте "Контра")

11 юни 2018 | 16:17 - Обновена
Кой ще спечели световната купа? (гледайте &quot;Контра&quot;)
Как ще се представят основните фаворити на Световното първенство по футбол. Това беше основната тема на днешното предаване “Контра”, излъчено на живо в ефира на Sportal TV. От петък (14 юни) предаването ще “върви” всеки ден от 10,00 часа на живо по телевизията и в сайта Sportal.bg. Днес журналистите Александър Димитров, Даниел Любомиров, Красимир Гълъбов и Васил Сумрачки анализираха осемте големи претендента за трофея.
Предаването започна с обсъждане на силните и слабите страни на световния шампион Германия. Големият фаворит на специалисти и букмейкъри - Бразилия, раздели журналистите по темата колко обигран и балансиран е съставът на Тите. Обновеният тим на Испания също крие много въпросителни предвид страхотните си футболисти и липсата на стиковка между играчите.
Френският отбор също е на предната линия в състезанието за купата. Докъде ще стигне Аржентина на Лионел Меси, имат ли сили “лос гаучос” за нов голям финал. Струпването на превъзходни играчи нарежда Белгия сред силните играчи на Мондиала. Журналистите обърнаха внимание и на младия отбор на Англия, както и на европейския шампион Португалия с Кристиано Роналдо.
Гледайте пълен запис на днешното предаване във вграденото видео и във видео секцията на Sportal.bg.
Мондиал 2018
1 кръг, неделя 17 юни
Германия
18:00предстои
Мексико
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Южна Корея Южна Корея
0
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0:0 (0)
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2 Мексико Мексико
0
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0:0 (0)
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3 Швеция Швеция
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0:0 (0)
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4 Германия Германия
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0:0 (0)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Източник Sportal.bg
 Прочетена 20687

Добави коментар ›› Коментари (13)

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Анна
(Гост) 13
отговор
12 юни 2018 | 01:38

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dfdfb
(Гост) 12
отговор
11 юни 2018 | 23:38

Най-лесния пример любимата ми Холандия - единици, страхотни футболисти, но никакъв ОТБОР ! Рейтинг: 5 1

Няма значение
(Гост) 11
отговор
11 юни 2018 | 19:18

Важно е поне коментатора да не бърка Чили с Мексико! Още повече че Чили не играе! Поне да не сбърка Сенегал със Швейцария, пак ще е успех! Рейтинг: 25 5

фен
(Гост) 10
отговор
11 юни 2018 | 19:01

Ние си го знаем "Световно първенство", това "Световна купа" все едно ми говорите за нещо друго! Рейтинг: 12 2

...
(Гост) 9
отговор
11 юни 2018 | 18:33

Мале тея се овикват мега грозно. Пичове малко по сериозно. Изслушвайте се. Рейтинг: 20 3

Алкохолика от Лудогорец
(Гост) 8
отговор
11 юни 2018 | 18:21

Абе то е ясно,че БОГ Кристиано Роналдо и компания ще вдигнат трофея,а Меци още в групите отпада.Германия е на финал,я Бразилия и Исландия са на 3 и 4 място. Рейтинг: 13 25

ЛУД
(Гост) 7
отговор
11 юни 2018 | 17:54

Майко тея са толкова зле.. А тва джудже от дясно с черната тениска е ебати тъпича Рейтинг: 11 4

Славия
(Гост) 6
отговор
11 юни 2018 | 17:41

На финала ще бие Левски с дузпи! Рейтинг: 17 15

Абе
(Гост) 5
отговор
11 юни 2018 | 17:17

След като не играе основния фаворит за трофея- България, то всеки има шанс! Дано да бие Исландия! Рейтинг: 31 3

*
(Гост) 4
отговор
11 юни 2018 | 17:16

Момчета, забравихте Уругвай! Южна Америка не е само Бразилия и Аржентина. Само да не се изненадате от резултатите им. Рейтинг: 26 5

В групата
(Гост)
11 юни 2018 | 17:27

нямат проблеми, но после кого ще бият с Годин , Суарес и Кавани? Айде по-сериозно! Рейтинг: 8 6

Ще го кажа по друг начин
(Гост) 3
отговор
11 юни 2018 | 17:13

В „ерата”на БАРСЕЛОНА за ПОСЛЕДНИТЕ 5 години РЕАЛ ИМА 4 ШЛ,3 ОТ КОИТО ПОРЕДНИ.ФАКТИ...ФАКТИ......ФАКТИ.... Рейтинг: 9 9

Ще го кажа по друг начин
(Гост)
11 юни 2018 | 17:38

От който 3 са скандални : КАПИШШ ? БЯЛА МИЖИТУРКА !!! ВИДЯХМЕ ВИ ПОСЛЕДНАТА ЛА ЛИГА : А КОГАТО Е СПЕЧЕЛИХТЕ МИНАЛАТА ГОДИНА ВИ ПОДАРИХА 15+ ТОЧKИ : Рейтинг: 14 6

RAMOS
(Гост) 2
отговор
11 юни 2018 | 17:12

Купата ше я взема аз или мойто френдо Неймар. Лузари нема как да я пипнат дори а само ше я миришат. Знам знам сега ще се почнете съдийте , имахте късмет. Да бе то 3 пъти шампионска лига се дига с късмет и съдий хахах. Рейтинг: 6 14

barcelona
(Гост) 1
отговор
11 юни 2018 | 16:32

Дано Аржентина вземе Световното! А Аналдо ще е с к*р в г*за! Португалия ще бъде изнасилена още в групите! А бог Меси ще вземе Златната топка! Рейтинг: 24 21

Ко толкоз
(Гост)
11 юни 2018 | 18:03

си се влюбил в тоз Меси бе? Да не е юноша на ЦСКА? Рейтинг: 12 6

....
(Гост)
12 юни 2018 | 13:12

Поли свещи за вашата група,че трудно ще я минете. Много ти е хейта брато...живота ти толкова ли е вмирисан Рейтинг: 0 0

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