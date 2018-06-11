|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|15.0621:00
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|17.0615:00
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Кой ще спечели световната купа? (гледайте "Контра")11 юни 2018 | 16:17 - Обновена
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Южна Корея
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0
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0
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0:0 (0)
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|2
|Мексико
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0
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0
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0
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0:0 (0)
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0
|3
|Швеция
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0
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0
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0:0 (0)
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0
|4
|Германия
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0
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0:0 (0)
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0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
|Прочетена 20687
(Гост) 13
отговор
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(Гост) 12
отговор
Най-лесния пример любимата ми Холандия - единици, страхотни футболисти, но никакъв ОТБОР ! Рейтинг: 5 1
(Гост) 11
отговор
Важно е поне коментатора да не бърка Чили с Мексико! Още повече че Чили не играе! Поне да не сбърка Сенегал със Швейцария, пак ще е успех! Рейтинг: 25 5
(Гост) 10
отговор
Ние си го знаем "Световно първенство", това "Световна купа" все едно ми говорите за нещо друго! Рейтинг: 12 2
(Гост) 9
отговор
Мале тея се овикват мега грозно. Пичове малко по сериозно. Изслушвайте се. Рейтинг: 20 3
(Гост) 8
отговор
Абе то е ясно,че БОГ Кристиано Роналдо и компания ще вдигнат трофея,а Меци още в групите отпада.Германия е на финал,я Бразилия и Исландия са на 3 и 4 място. Рейтинг: 13 25
(Гост) 7
отговор
Майко тея са толкова зле.. А тва джудже от дясно с черната тениска е ебати тъпича Рейтинг: 11 4
(Гост) 6
отговор
На финала ще бие Левски с дузпи! Рейтинг: 17 15
(Гост) 5
отговор
След като не играе основния фаворит за трофея- България, то всеки има шанс! Дано да бие Исландия! Рейтинг: 31 3
(Гост) 4
отговор
Момчета, забравихте Уругвай! Южна Америка не е само Бразилия и Аржентина. Само да не се изненадате от резултатите им. Рейтинг: 26 5
(Гост)
нямат проблеми, но после кого ще бият с Годин , Суарес и Кавани? Айде по-сериозно! Рейтинг: 8 6
(Гост) 3
отговор
В „ерата”на БАРСЕЛОНА за ПОСЛЕДНИТЕ 5 години РЕАЛ ИМА 4 ШЛ,3 ОТ КОИТО ПОРЕДНИ.ФАКТИ...ФАКТИ......ФАКТИ.... Рейтинг: 9 9
(Гост)
От който 3 са скандални : КАПИШШ ? БЯЛА МИЖИТУРКА !!! ВИДЯХМЕ ВИ ПОСЛЕДНАТА ЛА ЛИГА : А КОГАТО Е СПЕЧЕЛИХТЕ МИНАЛАТА ГОДИНА ВИ ПОДАРИХА 15+ ТОЧKИ : Рейтинг: 14 6
(Гост) 2
отговор
Купата ше я взема аз или мойто френдо Неймар. Лузари нема как да я пипнат дори а само ше я миришат. Знам знам сега ще се почнете съдийте , имахте късмет. Да бе то 3 пъти шампионска лига се дига с късмет и съдий хахах. Рейтинг: 6 14
(Гост) 1
отговор
Дано Аржентина вземе Световното! А Аналдо ще е с к*р в г*за! Португалия ще бъде изнасилена още в групите! А бог Меси ще вземе Златната топка! Рейтинг: 24 21
(Гост)
си се влюбил в тоз Меси бе? Да не е юноша на ЦСКА? Рейтинг: 12 6
(Гост)
Поли свещи за вашата група,че трудно ще я минете. Много ти е хейта брато...живота ти толкова ли е вмирисан Рейтинг: 0 0