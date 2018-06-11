Кой ще спечели световната купа? (гледайте "Контра")

Как ще се представят основните фаворити на Световното първенство по футбол. Това беше основната тема на днешното предаване “Контра”, излъчено на живо в ефира на Sportal TV. От петък (14 юни) предаването ще “върви” всеки ден от 10,00 часа на живо по телевизията и в сайта Sportal.bg. Днес журналистите Александър Димитров, Даниел Любомиров, Красимир Гълъбов и Васил Сумрачки анализираха осемте големи претендента за трофея.

Предаването започна с обсъждане на силните и слабите страни на световния шампион Германия. Големият фаворит на специалисти и букмейкъри - Бразилия, раздели журналистите по темата колко обигран и балансиран е съставът на Тите. Обновеният тим на Испания също крие много въпросителни предвид страхотните си футболисти и липсата на стиковка между играчите.

Френският отбор също е на предната линия в състезанието за купата. Докъде ще стигне Аржентина на

Френският отбор също е на предната линия в състезанието за купата. Докъде ще стигне Аржентина на Лионел Меси , имат ли сили “лос гаучос” за нов голям финал. Струпването на превъзходни играчи нарежда Белгия сред силните играчи на Мондиала. Журналистите обърнаха внимание и на младия отбор на Англия, както и на европейския шампион Португалия с Кристиано Роналдо

Гледайте пълен запис на днешното предаване във вграденото видео и във видео секцията на Sportal.bg.