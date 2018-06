Матю Райън: Австралия е в базата на успешен хокеен клуб, това може да ни помогне

Преди първия мач с Франция. Не мога да говоря индивидуално за играчите на френския национален отбор. Това е силен отбор. Няма смисъл да се отличава някой. Всички те са много опасни. Ще се борим. Играхме с Бразилия, Германия и Чили. Надявам се, че тези мачове ще добавят към нашия опит. Разликата между добър отбор и отличен отбор е точно в стабилността. Трябва да издържим всичките 90 минути", заяви Райън на пресконференция.

We've arrived in Russia! Go behind the scenes of our journey to Base Camp in Kazan thanks to @CaltexAustralia. #GoSocceroos pic.twitter.com/vh1UzRPh47