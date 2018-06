Дешан: Жиру ще бъде готов

Оливие Жиру трябва да бъде здрав за мача на Франция от груповата фаза на Мондиал 2018 срещу Австралия, заяви селекционерът на френския отбор Дидие Дешан. Нападателят напусна терена с кръв върху главата по време на контролната среща на французите със САЩ в събота, завършила наравно 1:1.

France boss Didier Deschamps has insisted he has no plans to drop Hugo Lloris following the Tottenham Hotspur goalkeeper's error in the 1-1 draw against the United States.