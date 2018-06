Бразилия тръгна за Световното с настроение, офанзивна мощ и футболна магия

Домакините започнаха активно, но първата чиста възможност създадоха бразилците. Това се случи в осмата минута, когато Вилиан проби добре отдясно на атаката, след което пусна към Каземиро, който стреля от 25 метра. Топката премина на сантиметри от целта и спря полета си във външната страна на мрежата.

В 18-ата минута Неймар отправи първия точен удар. Той бе от приблизително същата дистанция, но му липсваше сила и стражът на Австрия улови без проблеми.

До почивката Линднер спаси още един опасен удар на Коутиньо, който бе най-силният играч на Бразилия през първото полувреме. В добавеното време пък Арнаутович пропусна златна възможност да изравни, но не успя да засече добре от въздуха едно много добро извеждащо подаване на Драгович.

Gabriel Jesus' record for Brazil...



- Games: 16



- Goals: 10



- Assists: 4



Only 21 years old, they have their number 9 for years to come!#AloMae pic.twitter.com/hOiYHmaMbX