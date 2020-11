Манчини посочи следващия Киелини или Бонучи

Селекционерът на Италия Роберто Манчини назова кой млад играч може да се яви като наследник на дългогодишните стълбове в италианската защита Джорджо Киелини и Леонардо Бонучи.Това е 21-годишният бранител на Интер Алесандро Бастони, който през изминалата седмица записа първите си три мача с фланелката на първия състав на "Скуадра адзура".



"Бастони изигра 3 двубоя за 10 дни, като всеки път ставаше все по-добър. Той е много млад и има огромно поле за развитие, така че наистина може да стане следващият Киелини или Бонучи.Той обаче не е единственият, тъй като има още талантливи футболисти в младежките ни гарнитури, просто трябва да им се даде шанс за изява", заяви пред "Рай Спорт" Манчини след победата с 2:0 над Босна и Херцеговина, която той изгледа у дома заради карантината си за коронавирус.

