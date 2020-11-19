Саутгейт: Сами се простреляхме в крака

Селекционерът на Англия Гарет Саутгейт бе доволен от представянето на неговия отбор при успеха с 4:0 над Исландия в последния мач на тима в Лигата на нациите. Срещата обаче бе без значение, тъй като "Трите лъва" вече бяха загубили шанс да се борят за първото място и за участие на финалите на турнира. Наставникът смята, че те сами са си виновни за това.

"Намираме се в специален период, който се усеща от всички в страната. Трябва да се поучим от всичко това. Изиграхме някои много силни мачове. Дори най-силното ни предстяване бе в срещи, които загубихме. Сами се простреляхме в крака. Усложнихме си живота. Изкарахме си ненужни картони, които се оказаха фатални. В нито един момент не разполагах с всичките си играчи, за разлика от други отбори. Когато играеш на най-високо ниво, това има голямо значение. В последните три дни играчите реагираха добре в този труден момент, но трябва да имаме предвид, че подобно нещо може да ни струва много в някой голям турнир", заяви Саутгейт.