Саутгейт: Сами се простреляхме в крака

19 ноември 2020 | 02:02 - Обновена
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Саутгейт: Сами се простреляхме в крака
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Селекционерът на Англия Гарет Саутгейт бе доволен от представянето на неговия отбор при успеха с 4:0 над Исландия в последния мач на тима в Лигата на нациите. Срещата обаче бе без значение, тъй като "Трите лъва" вече бяха загубили шанс да се борят за първото място и за участие на финалите на турнира. Наставникът смята, че те сами са си виновни за това.

"Намираме се в специален период, който се усеща от всички в страната. Трябва да се поучим от всичко това. Изиграхме някои много силни мачове. Дори най-силното ни предстяване бе в срещи, които загубихме. Сами се простреляхме в крака. Усложнихме си живота. Изкарахме си ненужни картони, които се оказаха фатални. В нито един момент не разполагах с всичките си играчи, за разлика от други отбори. Когато играеш на най-високо ниво, това има голямо значение. В последните три дни играчите реагираха добре в този труден момент, но трябва да имаме предвид, че подобно нещо може да ни струва много в някой голям турнир", заяви Саутгейт.



Лига на нациите
6 кръг, сряда 18 ноември
Англия
4:0краен резулат
Исландия
Стадион: Wembley
Съдия: Fabio Verissimo
1
5
12
4
14
17
8
11
19
21
20
7
1
15
23
5
2
14
3
4
10
9
Гарет Саутгейт
Хеймир Халгримсон
3-4-2-1
4-4-2
Титуляри
Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд1 Огмундур Кристинсон12 Огмундур Кристинсон
Кайл Уокър Кайл Уокър2 Биркир Севарсон2 Биркир Севарсон
Хари Магуайър Хари Магуайър5 Сверир Инги Ингасон5 Сверир Инги Ингасон
Ерик Дайър Ерик Дайър4 Кари Арнасон14 Кари Арнасон
Киърън Трипиър Киърън Трипиър3 Хьортур Хермансон15 Хьортур Хермансон
Деклан Райс Деклан Райс8 Рунар Мар Сигурьонсон16 Рунар Мар Сигурьонсон
Мейсън Маунт Мейсън Маунт7 Биркир Бярнасон8 Биркир Бярнасон
Букайо Сака Букайо Сака20 Вактор Палсон4 Вактор Палсон
Фил Фодън Фил Фодън19 Ари Скуласон23 Ари Скуласон
Джак Грийлиш Джак Грийлиш16 Алберт Гудмундсон20 Алберт Гудмундсон
Хари Кейн Хари Кейн9 Йон Дади Бодварссон22 Йон Дади Бодварссон
Резерви
Джейдън Санчо Джейдън Санчо11 Isak Bergmann Johannesson7 Isak Bergmann Johannesson
Ейнсли Мейтланд-Найлс Ейнсли Мейтланд-Найлс17 Jon Thorsteinsson10 Jon Thorsteinsson
Тайрън Мингс Тайрън Мингс12 Колбейн Сигторсон9 Колбейн Сигторсон
Тами Ейбрахам Тами Ейбрахам21 Холмар Ейолфсон3 Холмар Ейолфсон
Хари Уинкс Хари Уинкс14 Ханес Халдорсон1 Ханес Халдорсон
88' Биркир Бярнасон  Биркир Бярнасонизлиза
Isak Bergmann Johannesson  Isak Bergmann Johannessonвлиза
Киърън Трипиъризлиза Киърън Трипиър  85'
Ейнсли Мейтланд-Найлсвлиза Ейнсли Мейтланд-Найлс 
Фил Фодънгол Фил Фодън  84'
Фил Фодънгол Фил Фодън  80'
Джак Грийлишизлиза Джак Грийлиш  76'
Джейдън Санчовлиза Джейдън Санчо 
Хари Кейнизлиза Хари Кейн 
Тами Ейбрахамвлиза Тами Ейбрахам 
73' Кари Арнасон  Кари Арнасонжълт картон
Йон Дади Бодварссон  Йон Дади Бодварссонизлиза
Колбейн Сигторсон  Колбейн Сигторсонвлиза
Алберт Гудмундсон  Алберт Гудмундсонизлиза
Jon Thorsteinsson  Jon Thorsteinssonвлиза
Кайл Уокъризлиза Кайл Уокър  64'
Тайрън Мингсвлиза Тайрън Мингс 
Мейсън Маунтизлиза Мейсън Маунт 
Хари Уинксвлиза Хари Уинкс 
62' Рунар Мар Сигурьонсон  Рунар Мар Сигурьонсонизлиза
Холмар Ейолфсон  Холмар Ейолфсонвлиза
54' Биркир Севарсон  Биркир Севарсончервен картон
49' Сверир Инги Ингасон  Сверир Инги Ингасонжълт картон
46' Огмундур Кристинсон  Огмундур Кристинсонизлиза
Ханес Халдорсон  Ханес Халдорсонвлиза
Мейсън Маунтгол Мейсън Маунт  24'
Деклан Райсгол Деклан Райс  20'
Кайл Уокържълт картон Кайл Уокър  13'
11' Биркир Севарсон  Биркир Севарсонжълт картон
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Белгия Белгия
6
5
0
1
16:6 (10)
15
2 Англия Англия
6
3
1
2
7:4 (3)
10
3 Дания Дания
6
3
1
2
8:7 (1)
10
4 Исландия Исландия
6
0
0
6
3:17 (-14)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
player(20`) Деклан Райс
1:0
 
player(24`) Мейсън Маунт
2:0
 
player(80`) Фил Фодън
3:0
 
player(84`) Фил Фодън
4:0
 

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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 263

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