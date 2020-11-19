Саутгейт: Сами се простреляхме в крака

|Група 1
|Фарьорски острови
|3:2КР
|Малта
|Група 1
|Румъния
|1:1КР
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|1:1КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Гибралтар
|1:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Северна Македония
|2:1КР
|Армения
|Група 1
|Азербайджан
|1:2КР
|Люксембург
|Група 1
|Кипър
|0:2КР
|Черна Гора
|Група 3
|Португалия
|4:1КР
|Хърватия
|Група 1
|Андора
|0:1КР
|Фарьорски острови
|Група 1
|Северна Ирландия
|1:5КР
|Норвегия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|1:2КР
|Полша
|Група 1
|Нидерландия
|0:1КР
|Италия
|Група 2
|Грузия
|1:1КР
|Северна Македония
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Швеция
|0:2КР
|Португалия
|Група 1
|Кипър
|0:1КР
|Азербайджан
|Група 1
|Люксембург
|0:1КР
|Черна Гора
|Група 1
|Люксембург
|2:0КР
|Кипър
|Група 1
|Черна Гора
|2:0КР
|Азербайджан
|Група 2
|Лихтенщайн
|0:1КР
|Гибралтар
|Група 1
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Латвия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|0:0КР
|Нидерландия
|Група 2
|Естония
|3:3КР
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|0:1КР
|Австрия
|Група 3
|Франция
|0:0КР
|Португалия
|Група 1
|Азербайджан
|0:0КР
|Кипър
|Група 2
|Лихтенщайн
|0:0КР
|Сан Марино
|Група 1
|Фарьорски острови
|2:0КР
|Андора
|Група 1
|Черна Гора
|1:2КР
|Люксембург
|Група 1
|Норвегия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|1:1КР
|Нидерландия
|Група 1
|Полша
|3:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 3
|Португалия
|3:0КР
|Швеция
|Група 2
|Северна Македония
|1:1КР
|Грузия
|Група 2
|Сан Марино
|0:0КР
|Гибралтар
|Група 1
|Латвия
|1:1КР
|Фарьорски острови
|Група 1
|Азербайджан
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 1
|Кипър
|2:1КР
|Люксембург
|Група 3
|Португалия
|0:1КР
|Франция
|Група 2
|Северна Македония
|2:1КР
|Естония
|Група 1
|Нидерландия
|3:1КР
|Босна и Херцеговина
|Група 1
|Австрия
|2:1КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Гибралтар
|1:1КР
|Лихтенщайн
|Група 1
|Малта
|1:1КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Хърватия
|2:3КР
|Португалия
|Група 1
|Люксембург
|0:0КР
|Азербайджан
|Група 1
|Черна Гора
|4:0КР
|Кипър
|Група 2
|Армения
|1:0КР
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|1:1КР
|Румъния
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|0:2КР
|Италия
|Група 1
|Полша
|1:2КР
|Нидерландия
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Саутгейт: Сами се простреляхме в крака19 ноември 2020 | 02:02 - Обновена
"Намираме се в специален период, който се усеща от всички в страната. Трябва да се поучим от всичко това. Изиграхме някои много силни мачове. Дори най-силното ни предстяване бе в срещи, които загубихме. Сами се простреляхме в крака. Усложнихме си живота. Изкарахме си ненужни картони, които се оказаха фатални. В нито един момент не разполагах с всичките си играчи, за разлика от други отбори. Когато играеш на най-високо ниво, това има голямо значение. В последните три дни играчите реагираха добре в този труден момент, но трябва да имаме предвид, че подобно нещо може да ни струва много в някой голям турнир", заяви Саутгейт.
|Титуляри
|Джордан Пикфорд
|1
|12
|Огмундур Кристинсон
|Кайл Уокър
|2
|2
|Биркир Севарсон
|Хари Магуайър
|5
|5
|Сверир Инги Ингасон
|Ерик Дайър
|4
|14
|Кари Арнасон
|Киърън Трипиър
|3
|15
|Хьортур Хермансон
|Деклан Райс
|8
|16
|Рунар Мар Сигурьонсон
|Мейсън Маунт
|7
|8
|Биркир Бярнасон
|Букайо Сака
|20
|4
|Вактор Палсон
|Фил Фодън
|19
|23
|Ари Скуласон
|Джак Грийлиш
|16
|20
|Алберт Гудмундсон
|Хари Кейн
|9
|22
|Йон Дади Бодварссон
|Резерви
|Джейдън Санчо
|11
|7
|Isak Bergmann Johannesson
|Ейнсли Мейтланд-Найлс
|17
|10
|Jon Thorsteinsson
|Тайрън Мингс
|12
|9
|Колбейн Сигторсон
|Тами Ейбрахам
|21
|3
|Холмар Ейолфсон
|Хари Уинкс
|14
|1
|Ханес Халдорсон
|88'
|Биркир Бярнасонизлиза
|Isak Bergmann Johannessonвлиза
|Киърън Трипиъризлиза
|85'
|Ейнсли Мейтланд-Найлсвлиза
|Фил Фодънгол
|84'
|Фил Фодънгол
|80'
|Джак Грийлишизлиза
|76'
|Джейдън Санчовлиза
|Хари Кейнизлиза
|Тами Ейбрахамвлиза
|73'
|Кари Арнасонжълт картон
|Йон Дади Бодварссонизлиза
|Колбейн Сигторсонвлиза
|Алберт Гудмундсонизлиза
|Jon Thorsteinssonвлиза
|Кайл Уокъризлиза
|64'
|Тайрън Мингсвлиза
|Мейсън Маунтизлиза
|Хари Уинксвлиза
|62'
|Рунар Мар Сигурьонсонизлиза
|Холмар Ейолфсонвлиза
|54'
|Биркир Севарсончервен картон
|49'
|Сверир Инги Ингасонжълт картон
|46'
|Огмундур Кристинсонизлиза
|Ханес Халдорсонвлиза
|Мейсън Маунтгол
|24'
|Деклан Райсгол
|20'
|Кайл Уокържълт картон
|13'
|11'
|Биркир Севарсонжълт картон
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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