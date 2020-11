Вратарят на Швейцария Ян Зомер: Луда вечер! предварително се подготвих за дузпите на Рамос

Вратарят на Швейцария Ян Зомер разказа как е успял да спаси двете дузпи на Серхио Рамос в мача срещу Испания (1:1) в Лигата на нациите:

"Луда вечер! Мисля, че направихме много. През второто полувреме силно се усети, че играем срещу испанския национален отбор. Напрежението беше голямо, но издържахме, играхме много компактно в защита и се опитахме да направим нещо напред.

Sergio Ramos misses penalties against Switzerland.



He converted 25 straight before today pic.twitter.com/UERXscXve7