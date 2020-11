Испания се добра до реми с Швейцария, рекордьорът Рамос пропусна две дузпи (видео)

Отборите на Швейцария и Испания завършиха наравно 1:1 на "Санкт Якоб Арена" в мач от група 4 на дивизия А от Лигата на нациите. Под светлината на прожекторите в този мач беше капитанът на гостите Серхио Рамос, който стана играчът с най-много мачове с националната фланелка на европейска държава, но също така пропусна две дузпи за своя отбор.

"Ла Фурия Роха" тотално надигра своя противник, но след пропуските на Рамос от бялата точка, в тима трябва да са благодарни, че поне стигнаха до реми срещу десетима играчи на противника, благодарение на късно попадение на резервата Жерард Морено. Резултатът за "кръстоносците" пък откри Ремо Фройлер в 26-ата минута, когато завърши с неспасяем удар прекрасна домакинска атака.



Серхио Рамос стана номер 1 в Европа

Последва натиск на иберийците, които така стигнаха до дузпа в 57-ата минута. Рамос застана зад топката, но не успя да преодолее Ян Зомер. Гостите получиха втори шанс да изравнят в 80-ата минута, когато си спечелиха нова дузпа, а за своето нарушение Нико Елведи беше изгонен с втори жълт и съответно червен картон. Рамос отново реши да си пробва късмета с наказателния удар, но и този път той беше спасен от Зомер. Все пак неговият отбор се добра до равенството в 89-ата минута, когато Серхио Регилон пусна пас към Морено, а той прати топката в противниковата мрежа.

Sergio Ramos misses penalties against Switzerland.



He converted 25 straight before today pic.twitter.com/UERXscXve7